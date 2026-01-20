Adif y Renfe, las empresas de colocación de ‘sobrinas’ de Ábalos y de enchufados de Sánchez y Puente

En el pastoso panorama de la gestión pública española, Adif y Renfe emergen como emblemáticas empresas estatales convertidas en verdaderas agencias de colocación para los allegados de figuras clave del PSOE, como José Luis Ábalos, Pedro Sánchez y Óscar Puente.

En el Régimen sanchista, entidades vinculadas al Ministerio de Transportes como Emfesa o Ineco han multiplicado su plantilla, facilitando un aluvión de enchufes que incluyen a hermanos, sobrinos y amantes —eufemísticamente llamadas ‘sobrinas’— de exministros y asesores como Koldo García, quien colocó a su familia y a Nicole Neacsu en puestos clave, mientras Jéssica Rodríguez, pareja de Ábalos, fue contratada en Adif y Tragsatec sin apenas fichar, con instrucciones de «hacer la vista gorda».

Puente, como actual ministro de Transportes, ha sido señalado por mantener influencias en estas estructuras, recomendando directivos afines para perpetuar el nepotismo, lo que no solo erosiona la transparencia en el sector ferroviario, sino que también cuestiona la integridad de instituciones vitales para la movilidad nacional, alimentando escándalos que salpican al Gobierno entero.

En El Debate, han hecho un recuento de estos enchufes en las empresas adscritas al Ministerio de Transporte.

EL DRAMA DE LOS TRENES

En medio de todo este entramado de enchufes y de manoseo de lo público, el pasado domingo por la tarde, dos trenes de alta velocidad descarrilaron en Adamuz, Córdoba, resultando en un saldo de al menos 42 fallecidos y más de 120 heridos. La peor desgracia tras años de incidencias y fallos en la red ferrovial.

Un tren de Iryo que viajaba de Málaga a Madrid descarriló, invadiendo la vía contigua en la que un Alvia de Renfe, en su trayecto de Madrid a Huelva, impactó a una velocidad de 200 km/h. Los primeros dos vagones del Alvia cayeron por un terraplén de cuatro metros, lo que complicó enormemente las labores de rescate.

Pedro Sánchez ha prometido esclarecer lo ocurrido y ha declarado tres días de luto nacional. Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se mostró sorprendido: «la vía es recta y fue renovada en mayo de 2025», además, los trenes son nuevos y no había exceso de velocidad.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está investigando el suceso, descartando hasta el momento un fallo humano. La tragedia sucedió en apenas 20 segundos, a pesar de contar con sistemas de seguridad como LZB.

Este trágico episodio reabre el debate sobre la calidad del mantenimiento en las vías y la gestión tanto de Adif como de Renfe. El tramo que va desde Guadalmez hasta Córdoba, con una longitud total de 80,7 km, fue renovado en 2022 por un coste total de 43,3 millones de euros, más otros 5,2 millones adicionales; la obra fue adjudicada a un consorcio formado por las empresas Ferrovial, OHL, FCC y Azvi. Desde Adif se justificaron estas obras como necesarias para alargar la vida útil de la línea que conecta Madrid con Sevilla, inaugurada en 1992.

Sin embargo, las críticas no se centran únicamente en el estado del ferrocarril.

Desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia en 2018, tanto en Adif como en Renfe han sido nombrados presidentes con fuertes vínculos al PSOE. En el caso de Adif han sido cuatro los presidentes en siete años: primero estuvo Isabel Pardo de Vera (2018-2021), quien dimitió tras el fiasco que supuso que los trenes no pudieran circular por los túneles entre Cantabria y Asturias; luego llegó Marisa Domínguez (hasta diciembre 2023), seguida por el cesado tras el escándalo del «caso Koldo», Ángel Contreras, y ahora ocupa el cargo Luis Pedro Marco de la Peña, quien es viceconsejero vasco.

En cuanto a Renfe, también han pasado tres presidentes: primero fue una figura del entorno del exministro José Montilla [bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero], Isaías Táboas (2018-2023), quien fue destituido por el esperpento relacionado con los trenes de Cantabria y Asturias; le siguió el militante del PSC, exsecretario de Industria, Raül Blanco, que fue cesado debido a diferencias con Puente; actualmente está al mando desde enero 2025, Álvaro Fernández Heredia, una persona cercana a Puente desde su época en Valladolid.

La preocupación crece ante este progresivo deterioro de nuestra red ferroviaria, que envejece pese a las obras y las preguntas sobre los enchufes y las repercusiones de la corrupción socialista se acumulan.