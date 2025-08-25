Todos los secretos del enchufe de Jésica Rodríguez, ex de Ábalos, en Tragsatec e Ineco

Por la cara.

O por otras partes de su bello cuerpo no citables aquí.

La contratación de Jésica Rodríguez, quien fuera pareja sentimental del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha puesto en el punto de mira a dos empresas públicas: Tragsatec e Ineco.

A día de hoy, 25 de agosto de 2025, la investigación judicial ha confirmado que Rodríguez cobró un total de 43.978,40 euros durante los años en los que figuró como empleada en ambas entidades, sin haber desempeñado ningún trabajo efectivo durante todo ese tiempo.

La cifra exacta desglosa 9.500,54 euros brutos recibidos de Tragsatec entre marzo y septiembre de 2021, y 34.477,86 euros procedentes de Ineco desde marzo de 2019 hasta diciembre de 2021.

El propio entorno laboral la apodaba “la sobrina de Ábalos”, aunque no existía tal parentesco.

La UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil ha recabado todos los documentos salariales y registros de asistencia, constatando que Rodríguez no acudió ni un solo día a su puesto, algo que ella misma reconoció ante el Tribunal Supremo el pasado mes de febrero.

El futuro judicial permanece abierto mientras avanzan las investigaciones sobre un episodio que pone en cuestión los mecanismos internos para garantizar transparencia y meritocracia en las contrataciones públicas españolas.

Cómo se gestó la contratación y qué papel jugó el entorno político

Las pesquisas han revelado detalles significativos sobre cómo se produjo la incorporación laboral de Rodríguez en ambas compañías públicas.

Mensajes intervenidos por los investigadores muestran que Koldo García, mano derecha de Ábalos durante su etapa ministerial, pidió expresamente la colocación de “la chica” —en referencia a Jéssica— como auxiliar administrativa en Ineco. En uno de esos mensajes, García llegó a advertir: “Si no, José me corta los huevos”, refiriéndose claramente al entonces ministro.

Dos días después, García remitió a la secretaría particular del Ministerio de Fomento toda la documentación personal necesaria para formalizar el contrato laboral: DNI, cuenta bancaria y demás datos requeridos. Así comenzó la relación laboral con Ineco el 1 de marzo, puesto al que accedió con un currículum falso donde aseguraba haber trabajado anteriormente en Tragsatec.

En cuanto a las funciones asignadas según contrato:

En Ineco, el puesto era auxiliar administrativa

En Tragsatec figuraba como Oficial de 1º administrativo

Sin embargo, tanto la propia Rodríguez como las empresas han confirmado que no realizó ninguna tarea efectiva ni se personó nunca en sus respectivos centros de trabajo.

Impacto judicial y consecuencias políticas

La contratación irregular ha sido incorporada al sumario del llamado caso Koldo, una investigación que ya afecta a varias figuras clave del antiguo Ministerio de Transportes y sus empresas dependientes. El Tribunal Supremo ha abierto causa penal contra José Luis Ábalos por posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho y malversación dentro del entramado investigado.

El instructor del caso señala directamente al exministro por su “papel principal” en una trama donde se habrían adjudicado contratos públicos a cambio de comisiones y favores.

Las investigaciones internas también han tenido consecuencias dentro de las propias empresas.

Tragsatec aceptó recientemente la renuncia voluntaria de una gerente responsable del área forestal implicada en el proceso que facilitó la contratación bajo sospecha. La empresa mantiene abierta una investigación interna para depurar responsabilidades y evitar nuevos episodios similares.

Por su parte, tanto Tragsatec como Ineco han remitido a la Audiencia Nacional toda la documentación solicitada: procesos selectivos seguidos, vacantes ofertadas y registros internos relacionados con Rodríguez. La UCO prosigue con el análisis del flujo interno de comunicaciones para determinar si existió connivencia entre directivos públicos y entorno político.

La sombra del caso Koldo: ramificaciones más allá del Ministerio

El caso Koldo ha destapado una presunta red clientelar que salpica directamente a varios estamentos públicos bajo el paraguas del Ministerio dirigido por Ábalos entre 2018 y 2021. La investigación ha sacado a la luz adjudicaciones supuestamente irregulares tanto en obras públicas como en contratación directa durante la pandemia.

En este contexto, la figura de Jéssica Rodríguez se ha convertido en símbolo mediático del nepotismo y el clientelismo político dentro del sector público español. Su caso es solo uno más dentro del amplio abanico investigado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Cronología esencial

Marzo 2019 – Diciembre 2021: Contrato con Ineco (34.477,86 euros cobrados).

Contrato con Ineco (34.477,86 euros cobrados). Marzo – Septiembre 2021: Contrato con Tragsatec (9.500,54 euros cobrados).

Contrato con Tragsatec (9.500,54 euros cobrados). Febrero 2025: Rodríguez reconoce ante el Tribunal Supremo no haber trabajado.

Rodríguez reconoce ante el Tribunal Supremo no haber trabajado. Julio 2025: La UCO recaba toda la documentación salarial.

La UCO recaba toda la documentación salarial. Agosto 2025: Las empresas admiten oficialmente los pagos irregulares.

Claves para entender el escándalo