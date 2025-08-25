Eric y Donald Jr. Trump son los ‘amos’ del cripto en Wall Street, a la sombra presidencial de su padre

A día de hoy, 25 de agosto de 2025, el apellido Trump vuelve a ser sinónimo de agitación en los mercados financieros estadounidenses.

Esta vez, no solo por las decisiones políticas del presidente, sino por la incursión directa de Eric y Donald Jr. Trump en el universo de los criptoactivos, beneficiándose del nuevo marco legislativo impulsado desde la Casa Blanca.

Wall Street vive una etapa apasionante marcada por cambios regulatorios sin precedentes y el desembarco masivo del capital privado y político en sectores emergentes como las criptomonedas.

Pero conviene recordar que ni siquiera los apellidos más poderosos pueden garantizar retornos seguros en un entorno tan volátil.

En definitiva, quien decida surfear esta ola debe hacerlo con criterio propio y plena conciencia del riesgo asumido.

Un desembarco cripto con aroma familiar

El ascenso de los hermanos Trump en el sector cripto ha sido meteórico. Tras la victoria electoral de su padre, ambos han multiplicado sus apuestas en activos digitales y empresas fintech. El Wall Street Journal calcula que desde las elecciones, la familia ha generado unos 4.500 millones de dólares gracias a su exposición en criptomonedas y participaciones en firmas tecnológicas emergentes.

Eric Trump, por ejemplo, ha dado el salto al parqué del Nasdaq tras cerrar un acuerdo con ALT5 Sigma, una biotecnológica reconvertida en fintech, donde se ha incorporado a la junta directiva. La operación tiene como objetivo recaudar 1.500 millones de dólares para acumular tokens $WLFI, emitidos por la firma cripto fundada junto a su padre: World Liberty Financial. Sin embargo, estos tokens todavía no pueden intercambiarse en ningún exchange y su utilidad es limitada; según la propia empresa, solo sirven “para gobernanza”, sin valor real como inversión tradicional.

Mientras tanto, Donald Trump Jr. ha acelerado su exposición al mundo digital. Recientemente adquirió 350.000 acciones de Thumzup, una startup que premia a los usuarios por recomendar productos en redes sociales, a pesar de sus pérdidas recientes y escaso volumen de negocio. El motivo: Thumzup busca acumular bitcoin en sus reservas con la esperanza de una fuerte revalorización futura.

Legislar para influir: el nuevo marco legal cripto

La llegada de Donald Trump a la presidencia ha supuesto un giro radical para la regulación financiera estadounidense. En los últimos meses, el presidente ha firmado varias órdenes ejecutivas que han abierto la puerta a una mayor integración de criptomonedas en los productos financieros tradicionales.

Entre las medidas más destacadas está la autorización para que los estadounidenses puedan incluir criptomonedas y otros activos alternativos (como capital privado o bienes raíces) en sus planes de jubilación 401(k) y otros fondos de contribución definida. Esta reforma ha sido celebrada por parte del sector financiero, especialmente por fondos de cobertura y gestores alternativos que ven una oportunidad única para canalizar miles de millones hacia activos digitales.

Los activos totales en planes de jubilación estadounidenses superan los 43 billones de dólares.

Más de 12 billones están en fondos de contribución definida (incluidos los populares 401(k)).

El potencial flujo hacia cripto podría transformar radicalmente tanto el mercado como las estrategias tradicionales.

Pero no todo es optimismo: voces críticas como la del analista Peter Schiff alertan sobre los riesgos para el ahorro privado, advirtiendo que facilitar el acceso a criptoactivos puede agravar la ya precaria situación financiera de muchos hogares estadounidenses.

Wall Street: entre el entusiasmo y el escepticismo

La respuesta del mercado ha sido inmediata. Wall Street celebra la posibilidad de integrar activos privados y digitales en carteras diversificadas, pero también advierte sobre posibles efectos secundarios:

Mayor volatilidad e incertidumbre regulatoria.

Riesgos legales si los nuevos productos no cumplen expectativas.

Costes operativos más altos para fondos tradicionales.

Por otro lado, las decisiones políticas del presidente Trump han demostrado su capacidad para mover precios a golpe de tuit o anuncio oficial. Un ejemplo reciente: tras un mensaje en redes sociales promocionando ether (ethereum), su cotización alcanzó máximos históricos pocos días después. Lo mismo ocurrió con el token $TRUMP, cuyo valor subió un 18% tras una orden ejecutiva presidencial y nuevos mensajes públicos.

La influencia directa del clan Trump sobre los mercados digitales es innegable; incluso pequeños inversores minoristas han seguido sus pasos movidos por el efecto mediático, ignorando muchas veces los elevados riesgos asociados a estos productos.

Conflicto de intereses y sombras sobre la transparencia

Este desembarco masivo en el sector cripto ha levantado sospechas sobre posibles conflictos de interés e incluso uso privilegiado de información sensible desde la Casa Blanca. La preocupación es clara: ¿hasta qué punto las decisiones políticas están guiadas por intereses familiares o personales? ¿Se protege realmente al pequeño inversor ante esta nueva fiebre especulativa?

Eric Trump niega haber aprovechado la posición presidencial para beneficio propio, pero reconoce que la presión bancaria sufrida durante años motivó el salto al sector digital como forma alternativa de preservar e incrementar patrimonio familiar.

Sin embargo, muchos expertos piden una mayor vigilancia regulatoria ante la opacidad con que se mueven algunos activos (como los tokens bloqueados e ilíquidos), así como una mejor protección frente al potencial efecto llamada que ejercen figuras mediáticas sobre inversores poco experimentados.

Recomendaciones para inversores ante este nuevo escenario

El auge cripto liderado por los Trump abre oportunidades pero también exige prudencia extrema: