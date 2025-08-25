El Ibex 35 recoge beneficios pese al optimismo por el recorte de tipos de la Fed

La última semana ha dejado al Ibex 35 en una situación de pausa tras una racha de diez sesiones consecutivas al alza, un comportamiento que no se veía desde hace casi dos décadas.

A día de hoy, 25 de agosto de 2025, el selectivo español cotiza en el entorno de los 15.200 puntos, manteniéndose por encima de la cota psicológica de los 15.000 puntos por primera vez desde 2007, aunque con un ligero ajuste a la baja del 0,3% tras el reciente rally.

Este retroceso responde a una lógica de mercado: los inversores han decidido materializar parte de las ganancias tras varias semanas de subidas, en un contexto donde el optimismo por el esperado recorte de tipos de la Reserva Federal estadounidense (Fed) sigue muy presente, pero se combina con cierta cautela ante las próximas referencias macroeconómicas y empresariales.

El foco está puesto en los próximos datos de inflación en EE UU y los resultados de gigantes tecnológicos como Nvidia, cuya capacidad para batir expectativas sigue marcando el ritmo del sentimiento inversor global.

Banca y renovables: los dos motores del selectivo

El principal motor del Ibex durante este verano ha sido el sector financiero. Los bancos, que pesan un 30% en el índice, han liderado las subidas mensuales. Destacan especialmente BBVA y Santander, con revalorizaciones superiores al 10% en lo que va de año. El empuje bancario se apoya en los resultados récord del primer semestre, impulsados por la subida de tipos y la mejora de los márgenes de interés. Sin embargo, esta semana han sido precisamente las entidades financieras las que más han acusado la toma de beneficios, corrigiendo tras el exceso de rentabilidad acumulada.

A la banca se le suman las empresas de energías renovables, que han vivido un primer semestre sobresaliente. Solaria y Acciona Energía se han disparado más de un 50% en 2025, aprovechando el tirón de la demanda europea de energía limpia y el renovado apoyo regulatorio a nivel comunitario. No obstante, la corrección reciente también ha castigado a estos valores, especialmente tras la volatilidad generada por los cambios normativos en Alemania y Francia, dos de los principales mercados de referencia para las renovables españolas.

Contexto internacional: la Fed, la inflación y el efecto Nvidia

El mercado español, como el resto de Europa, sigue muy pendiente de los movimientos de la Fed. Las expectativas de un recorte de tipos inminente han animado el apetito por el riesgo, favoreciendo la entrada de capital en renta variable. Sin embargo, la reciente fortaleza de la economía estadounidense y unos datos de inflación que, aunque moderan, aún no alcanzan los objetivos de la Fed, han enfriado parte de ese entusiasmo. La atención se centra ahora en el simposio de Jackson Hole y en los próximos datos de IPC en EE UU, que serán determinantes para la hoja de ruta de la política monetaria en lo que resta de año.

En paralelo, el mercado sigue con lupa los resultados de las grandes tecnológicas. Nvidia ha vuelto a batir todas las previsiones, con ingresos trimestrales récord y márgenes operativos en máximos históricos. Su efecto arrastre en el sector tecnológico global se ha notado también en Europa, aunque la corrección de Wall Street ha servido de pretexto para una toma de beneficios generalizada en los índices europeos, incluido el Ibex.

Comparativa europea y claves técnicas

El Ibex 35 se ha comportado mejor que sus homólogos europeos en el último mes, con una subida acumulada del 9,2%, frente al 6,4% del FTSE MIB italiano, el 1,6% del CAC 40 francés y el retroceso del 0,09% del DAX alemán. En términos anuales, el selectivo español lidera el ranking de rentabilidad en Europa, apoyado en la fortaleza de la banca y el tirón de las utilities energéticas.

Desde el punto de vista técnico, el índice presenta síntomas de sobrecompra, con indicadores como el RSI en niveles elevados y las bandas de Bollinger estrechándose, lo que anticipa una fase de consolidación o corrección de corto plazo. La ruptura de los 15.000 puntos ha supuesto un hito relevante, pero los expertos advierten que mantener estos niveles dependerá de la evolución de la política monetaria, los datos macro y la estabilidad política internacional.

Oportunidades y riesgos para el inversor

Para los inversores en bolsa, la recomendación pasa por extremar la prudencia en el corto plazo y aprovechar posibles recortes para construir posiciones en compañías con balances sólidos y buena visibilidad de beneficios. El sector bancario sigue ofreciendo atractivo por dividendo y capacidad de generación de caja, aunque la exposición debe dosificarse tras la fuerte revalorización. Las energéticas renovables, pese a la volatilidad reciente, mantienen un perfil de crecimiento estructural, pero es clave seleccionar proyectos con contratos a largo plazo y bajo riesgo regulatorio.

Conviene vigilar los siguientes aspectos:

Datos de inflación en EE UU y Europa : cualquier sorpresa al alza puede retrasar el esperado giro de la Fed y penalizar a la renta variable.

: cualquier sorpresa al alza puede retrasar el esperado giro de la Fed y penalizar a la renta variable. Resultados empresariales : especialmente en tecnológicas y renovables, sectores muy sensibles al ciclo y a los cambios regulatorios.

: especialmente en tecnológicas y renovables, sectores muy sensibles al ciclo y a los cambios regulatorios. Contexto geopolítico: la tensión en Ucrania, la guerra comercial entre EE UU y China y los movimientos políticos en Europa pueden generar episodios de volatilidad inesperada.

Recomendaciones de cara al otoño

El escenario base sigue siendo positivo para la bolsa española, con crecimiento económico por encima de la media europea, un empleo en máximos históricos y un entorno de desinflación que favorece el consumo y la inversión. No obstante, la velocidad y profundidad del rally reciente aconsejan no precipitarse en la toma de posiciones y mantener carteras diversificadas. La banca, las energéticas y los valores industriales con exposición internacional seguirán siendo los grandes protagonistas del Ibex, pero es probable que el mercado exija consolidación antes de retomar las subidas.

El inversor debe priorizar compañías con buena capacidad de generación de caja, baja deuda y exposición a tendencias estructurales como la digitalización, la transición energética o la salud. Aprovechar recortes puntuales para aumentar peso en estos sectores puede resultar una estrategia eficaz para el último trimestre del año.

En definitiva, el Ibex 35 ha dado muestras de fortaleza y resiliencia, pero la recogida de beneficios actual es un recordatorio oportuno de que los mercados nunca suben en línea recta. Mantener la cabeza fría y la vista puesta en los fundamentales será clave para navegar la volatilidad que, previsiblemente, marcará el pulso de los próximos meses.