Palos a Javier Ruiz en TVE por llevar de tertuliana a la hermana de la imputada Pardo de Vera, expresidenta de Adif

Lo de TVE es de completo esperpento.

Hablan de bulos y desinformación tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Javier Ruiz, presentador de ‘Mañaneros 360’ dedicó parte de su programa a acusar al PP y VOX de desinformar tras la catástrofe que ha acabado con la vida de 42 personas.

Mientras todas las miradas recaen en la nefasta gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, que lleva sacando pecho del estado de la red de transporte en España, asegurando hace unos meses que este sistema “vive su mejor momento”.

El colmo de todo, es que Ana Pardo de Vera, era una de las tertulianas que clamó contra la desinformación y le faltó poco más que acusar a la derecha del incidente.

Los usuarios de la red social X no podían creer el nuevo esperpento de la cadena pública, contando con la presencia de Pardo de Vera, cuya hermana, Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, está imputada por cinco delitos.

