¡Vomitivo! El sanchista Pedro Vallín suelta en TVE que los descarrilamientos de los Rodalies fueron por culpa del cambio climático

A última hora de la jornada del 20 de enero de 2026, España volvía a sobresaltarse con otro accidente ferroviario tras el acontecido en Adamuz (Córdoba).

En concreto dos descarrilamientos en Barcelona y Gerona del servicio de Rodalies que dejaron un saldo de 37 heridos y un fallecido.

Pues bien, en TVE, concretamente en el programa ‘La Noche en 24‘, del comisario político Xabier Fortes, decidieron que había que darle voz a todo un ‘experto’ en la materia como Pedro Vallín.

El periodista asturiano, el mismo que mandó a un valenciano a que metiese la cabeza en el retrete y tirar de la cadena para que experimentase una Dana doméstica, justificó lo sucedido en los descarrilamientos de los trenes en Cataluña como producto del cambio climático.

Risto Mejide y Pablo Echenique condenan al periodista de La Vanguardia Pedro Vallín por su respuesta a un valenciano sobre la DANA: pic.twitter.com/mTPPVcA1a6 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) December 19, 2024

Y nadie le rebatió:

No es necesariamente un problema de mantenimiento, como de, y esto a propósito de la Dana, ya lo he comentado en alguna ocasión, como de que es imprescindible que empecemos a pensar que ya no vienen borrascas normales. No sé si habéis sido conscientes de la intensidad de las borrascas que se están sucediendo este invierno.

Contó su experiencia personal:

Yo, en el Cantábrico, galernas que salten por encima de los muelles de los puertos, pues, verías una cada invierno, a lo mejor rara vez dos. Este año, lo que llaman fenómenos adversos marinos, llevan reproduciéndose en la cornisa atlántica, digamos, y en el Cantábrico, todo el invierno.

Para él, todo es una cuestión de que España tiene que prepararse para los fenómenos meteorológicos adversos:

Y creo que hay que repensar muchas de las cosas, lo pensaba con la dana, con dónde hemos construido, cómo están hechas las bajantes de los torrentes, etcétera, etcétera. Y, claro, eso requeriría un cierto consenso, un cierto pacto de Estado. España debería empezar a invertir muchísimo dinero en prepararse para fenómenos meteorológicos adversos.

Vamos, según Vallín, la caída del muro fue a consecuencia de ese cambio climático y no de chapuzas en la gestión y en el mantenimiento de las infraestructuras: