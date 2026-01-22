León Carrillo premiado en los «Travellers Awards» de Periodista Digital

A sus 77 años, el empresario León Carrillo sigue siendo el gran pionero de la gastronomía peruana en Madrid… aunque nació en Talavera de la Reina, siempre ha dicho ser peruano de corazón.

Tras más de seis décadas dedicadas a la cocina andina y 34 años al frente de los restaurantes Inti de Oro, este madrileño de adopción ha convertido su casa en sinónimo de autenticidad y calidez.

Apodado el “rey León” por Gastón Acurio, ha conquistado tanto al público como a figuras como el rey Felipe VI, que ha cebnado dos veces allí; y Mario Vargas Llosa, consolidando a Inti de Oro como embajador de la cocina peruana en Europa.

León Carrillo recibió la Carabela de Plata en el marco de la Sexta edición de los ‘Travellers Awards’ de Periodista Digital que se celebran cada año en el marco de la feria más importante de turismo del mundo, FITUR.

En esta ocasión, el director del reconocido medio, Alfonso Rojo, y el Consejo Editorial del mismo, deciden premiar a una serie de protagonistas y destinos por su buen hacer durante todo el año 2025.

En una gala celebrada en Madrid este 19 de enero de 2025, con la lógica contención por una jornada trágica en España después del accidente terrible de trenes en Adamuz (Córdoba), los galardonados mostraron lo mejor de sus destinos. Todo bajo la dirección de Paul Monzón y con el trabajo inconmensurable del equipo de Periodista Digital al completo.

¿Quién es León Carrillo?

León Carrillo, el emblemático empresario español originario de Talavera de la Reina, continúa al frente de sus cuatro restaurantes El Inti de Oro, que celebraron 34 años en 2025 como referente indiscutible de la gastronomía peruana en Europa.

Desde su apertura en 1991 en el Barrio de Las Letras (Calle Ventura de la Vega, 12), Carrillo transformó el panorama culinario madrileño, trayendo sabores auténticos como ceviches, piscos y platos criollos que han conquistado a comensales habituales, incluido el Rey Felipe VI.

A su edad, no solo atiende mesas con su carisma legendario, sino que imparte clases en universidades como UNIE Madrid, donde su trayectoria se estudia como caso de éxito en marketing y resiliencia empresarial.

Con expansiones recientes en Argüelles y Nuevos Ministerios, El Inti de Oro –»Sol de Oro» en quechua– fusiona tradición inca con innovación, consolidando a Carrillo como embajador eterno de Perú en España.