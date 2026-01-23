Ana Rosa trolea a Puente con sus propias palabras: «Cuando la dimisión de Mazón dijo que esta llegó tarde y mal»

Le faltó mandar al ministro a una vía muerta.

Ana Rosa Quintana sacudió una buena tunda a Óscar Puente por el verdadero caos en el que ha convertido el servicio ferroviario en España.

Y no solo en la alta velocidad.

En su arranque editorial en ‘El Programa de Ana Rosa‘ (Telecinco) la periodista fue a saco:

La lista del caos no deja de crecer. El accidente de Adamuz ha sido el colofón del caos ferroviario que lleva instalado en España desde hace años. Retrasos, cancelaciones, trenes varados en plena ola de con pasajeros deambulando por las vías, accidentes, baches, vibraciones, o cortes de electricidad son solo algunos de los incidentes que llevamos años sufriendo. Habría que añadir que el exministro de Transportes está preso y la expresidenta de Adif está imputada.

Criticó que el Gobierno Sánchez hiciese una auditoría ad hoc para eludir toda responsabilidad:

Sin embargo, Óscar Puente hizo una auditoría en la que no encontró nada. Y ahora un órgano del propio Gobierno investiga el choque de trenes pese a que la Unión Europea pidió crear una autoridad independiente. No podemos esperar nada de la investigación de un Gobierno que se auditó a sí mismo con una auditoría fantasma. Ahora sabemos que tras el accidente de los trenes, los servicios de emergencia llegaron al menos tres cuartos de hora tarde al Alvia siniestrado. Otras versiones aseguran que nadie sabía que había otro tren. Sin embargo, desde el centro de mando de Atocha recibieron la llamada de una interventora del Alvia con una brecha en la cabeza. Por eso no se entiende que no llegaran antes.

Ana Rosa puso el foco en las limitaciones de velocidad y sale a defender el papel de los maquinistas tras ser señalados por Puente:

A esta lista del caos se suman las limitaciones de velocidad. Puente asegura que los maquinistas están notificando muchas incidencias y la normativa les obliga a bajar la velocidad. Ahora sí hacen caso a los maquinistas que llevan meses denunciando incidentes. ¿Está insinuando el ministro que hay una especie de huelga de celo? Puente asegura que la huelga que han convocado los maquinistas se debe a su estado de ánimo tras perder a dos compañeros. Los maquinistas pasan a la lista negra del Gobierno haciendo cola detrás de jueces que son fachas con toga, los agricultores y ganaderos que son portavoces de la extrema derecha, los periodistas críticos que lanzan bulos y los médicos que van a la huelga contra una ministra progresista de Sumar. A la lista del caos se suman las carreteras catalanas colapsadas tras los incidentes en el servicios de Rodalíes. Los maquinistas catalanes han conseguido que se revisen todas las vías.

Y acabó con un zasca brutal contra el propio titular de Transportes: