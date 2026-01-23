  • ESP
    España América
Periodismo Radio

'LA VENTANA'

Carles Francino (SER) minimiza la tragedia de Adamuz y la trata como una noticia más: «¡Hala, que nos vamos al fútbol!»

Indignación en redes sociales: "Ocho años de gobierno del yerno del amo de los clubes han dejado nepotismo, corrupción, meretrices, inflación, falta de vivienda, apagones, infraestructuras decrépitas e inseguridad"

Archivado en: Periodismo | Radio

Más información

La Guardia Civil busca con un perro entre los restos del tren

Adamuz: ¿Cuántas muertes se habrían evitado en el Alvia si ADIF no hubiera tardado una hora en alertar a la Guardia Civil?

Es para miccionar y no echar gota.

Carles Francino, en su programa ‘La Ventana‘ (Cadena SER), se lanzó en plancha a defender al Gobierno Sánchez con el asunto de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba).

Para empezar, ya dio lecciones sobre cómo relatar los hechos con 45 muertos tras el choque entre el Iryo y el Alvia:

Y luego la otra cosa es algo que hemos comentado en ‘La Ventana’ durante la primera hora de programa. Esto que ha pasado es una desgracia, es una tragedia, hay que saber por qué ha ocurrido, hay que saber si se pudo evitar, pero por favor no transmitamos un mensaje de psicosis.

Insistió en que no se podía dar un imagen de película de terror:

El tren sigue siendo un medio de transporte muy seguro, mucho más seguro que otros, y no podemos dejarnos vencer por los que quieren convertir todo esto en un aquelarre de miedo y de incertidumbre.

Y el remate del presentador fue para enmarcar:

Ese es nuestro trabajo y eso desde luego no lo vamos a secundar. ¡Hala! ¡A por el fútbol!

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

MUEBLES DE TERRAZA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Climatización Cocina al aire libre Muebles de terraza Sillas de oficina
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]