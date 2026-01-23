Carles Francino (SER) minimiza la tragedia de Adamuz y la trata como una noticia más: «¡Hala, que nos vamos al fútbol!»

Es para miccionar y no echar gota.

Carles Francino, en su programa ‘La Ventana‘ (Cadena SER), se lanzó en plancha a defender al Gobierno Sánchez con el asunto de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba).

Para empezar, ya dio lecciones sobre cómo relatar los hechos con 45 muertos tras el choque entre el Iryo y el Alvia:

Y luego la otra cosa es algo que hemos comentado en ‘La Ventana’ durante la primera hora de programa. Esto que ha pasado es una desgracia, es una tragedia, hay que saber por qué ha ocurrido, hay que saber si se pudo evitar, pero por favor no transmitamos un mensaje de psicosis.

Insistió en que no se podía dar un imagen de película de terror:

El tren sigue siendo un medio de transporte muy seguro, mucho más seguro que otros, y no podemos dejarnos vencer por los que quieren convertir todo esto en un aquelarre de miedo y de incertidumbre.

Y el remate del presentador fue para enmarcar:

Ese es nuestro trabajo y eso desde luego no lo vamos a secundar. ¡Hala! ¡A por el fútbol!

Qué va. Tres accidentes en tres días, las noticias de los muchos avisos de deficiencias desatendidos, la huelga de maquinistas… dan una tranquilidad de la hostia. — Garza (@ElGarza16) January 22, 2026

Todo se desmorona: no podéis tapar la luna con un dedo. Ocho años de gobierno del yerno del amo de los clubes han dejado nepotismo, corrupción, meretrices, inflación, falta de vivienda, apagones, infraestructuras decrépitas e inseguridad. Decadencia total, marca @sanchezcastejon — enmlg- (@enmlg1) January 22, 2026

Claro que es seguro. Pero hay que hacer caso a los avisos de los maquinistas. No ignorarles por completo. — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) January 22, 2026

No creo que los avisos de los maquinistas sea «psicosis». Creo mas bien que son advertencias para la seguridad de todos. Unas advertencias que llevan haciendo meses y meses y que han sido desoídas desde el ministerio de transportes. — Sonia Reina Sánchez 🇪🇸 (@ReinaSonia) January 22, 2026

«No transmitamos un mensaje de psicosis» te dicen los que se pasan la vida repitiendo que el mundo se va a acabar si vas al centro con tu Seat Ibiza, si coges la gripe en invierno, o si no votas al PSOE en las próximas elecciones. Qué cojonazos tienen. — Chak Norris (@ChakNorris93) January 22, 2026