La última maniobra de la izquierda para proteger a Puente y Sánchez de la tragedia de Adamuz

No les importan las víctimas.

Ni las de Adamuz, ni las de la DANA ni las del volcán de La Palma.

La hipocresía de la izquierda política y mediática no conoce límites. Su doble vara de medir, en función de a quién le puedan echar mierda encima, es acojonante.

Ahora impulsan un nuevo mantra: «No politizar la tragedia».

Los mismos que se llenaron la boca pidiendo dimisiones y acusando libremente durante la DANA —al tiempo que culminaban su asalto a RTVE— tras el accidente de Angrois, el Prestige, los cribados de cáncer en Andalucía, durante los incendios en Castilla y León o tras la COVID-19 —aunque solo en Madrid, que “asesinaban” a los mayores en las residencias, mientras en Cataluña y en el resto morían—.

Hay tragedias que suceden y hay otras en las que las responsabilidades políticas son más que evidentes, en especial cuando las advertencias se ignoraron durante meses.

En palabras del propio Pablo Iglesias en TVE: «Yo siempre les digo a mis estudiantes que, cuando escuchen la frase “no politicemos esto”, desconfíen». O también podemos rescatar la intervención de Gabriel Rufián en el Congreso: «Precisamente, los responsables de ese partido responsable de malas praxis -siendo generoso- acaban diciendo lo mismo: ‘no politicemos’, ‘no hay que hablar de política’. Es una trampa porque todo es política».

Los que han politizado una y otra vez las tragedias y usan a las víctimas como armas arrojadizas ahora salen a exigir, con superioridad moral, no hacerlo por una simple razón: porque son los responsables de lo ocurrido.

