Travellers Awards 2026: Díaz Ayuso celebra el impacto económico y la proyección internacional del sector

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio la bienvenida a Madrid como “su casa” para todos los ciudadanos del mundo, con especial énfasis en quienes llegan desde el otro lado del Atlántico, con motivo de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026).

La presidenta subrayó que la región se define por su apertura, alianzas y libertad, y afirmó que eventos de estas características impulsan cifras elevadas no solo en la llegada de turistas, sino también en la creación de empleo, el desarrollo de empresas culturales y deportivas, e incluso en récords de visitantes.

“Madrid ya no es una región estacional de primavera u otoño; cada día del año recibimos a turistas que pasan días y semanas descubriendo nuestra ciudad”, señaló la jefa del Ejecutivo autonómico. Destacó, además, que el sector turístico está acercándose al 10% del PIB de la Comunidad y que los visitantes suelen permanecer más tiempo.

“Celebramos que estas cifras hagan que cada vez más personas de todo el mundo se enamoran de este gran país que es España”, añadió.

En otro capítulo de su agenda, Díaz Ayuso fue reconocida como Personalidad del Turismo en la sexta edición de los Travellers Awards, otorgado por Periodista Digital.

El premio reconoce su labor para atraer a la región grandes eventos deportivos, como la confirmación de la celebración, por tercer año consecutivo, de los Premios Laureus, que congregarán el próximo 20 de abril a los mejores atletas del mundo en el Palacio de Cibeles, en Madrid.