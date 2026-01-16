Bariloche acelera su proyección internacional con una potente agenda de eventos para 2026

Lejos de apoyarse únicamente en su atractivo paisajístico, Bariloche ha construido una estrategia turística basada en una agenda sólida de eventos, una oferta gastronómica con identidad y una creciente proyección en el turismo deportivo internacional. Una combinación que le permite atraer viajeros durante todo el año y reforzar su presencia en los mercados internacionales.

Ubicada en el corazón de la Patagonia andina, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, la ciudad combina lagos, bosques, montaña y estepa en un entorno natural que ofrece experiencias muy diversas según la temporada. Esta riqueza paisajística, junto a una infraestructura preparada para acoger grandes eventos, ha consolidado a Bariloche como uno de los destinos de turismo activo más relevantes de Argentina.

Declarada Capital Nacional del Turismo Aventura, el destino ofrece actividades al aire libre durante todo el año, desde trekking, kayak, rafting o mountain bike hasta deportes de invierno en el Cerro Catedral, el centro de esquí más grande de Sudamérica. Este escenario natural ha permitido al destino dar un salto cualitativo en su proyección internacional con la celebración de competiciones de primer nivel. En 2026, Bariloche será sede nuevamente de pruebas de alcance global como el Campeonato Mundial de Motocross, que se celebrará los días 7 y 8 de marzo, única fecha del calendario en América, o el circuito UTMB® World Series.

La gastronomía es otro de los grandes ejes de su propuesta turística. La cocina local fusiona la herencia europea, con productos de gran calidad como el cordero patagónico, pescados de lago, carnes ahumadas, quesos y frutos del bosque. Eventos como Bariloche a la Carta, que tendrá lugar en octubre, actúan como escaparate de esta identidad culinaria, reforzada por el papel del chocolate como uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad. Durante la Fiesta Nacional del Chocolate, celebrada cada Semana Santa, el centro urbano se transforma con actividades familiares y propuestas emblemáticas como la elaboración de la barra de chocolate más larga del mundo en la calle principal.

La agenda anual se completa con celebraciones ligadas a la identidad local, como la Fiesta Nacional de la Nieve, y con propuestas que refuerzan el carácter de ciudad viva durante todo el año. Todo ello forma parte de una estrategia impulsada por el EMPROTUR Bariloche, orientada a posicionar el destino como una ciudad innovadora, sostenible y competitiva.

Con esta combinación de naturaleza, eventos, gastronomía e identidad, Bariloche llega a FITUR 2026 reafirmando su momento de crecimiento y consolidación internacional, y posicionándose como uno de los destinos de naturaleza más atractivos del continente americano.