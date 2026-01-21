Una familiar de una víctima de Adamuz estalla de indignación: «¡A mí hermano lo mataron!»

El testimonio de la hermana de Agustín Fadón, el tripulante de Alvia desaparecido en la tragedia ferroviaria de Adamuz, ha sido desgarrador.

La familiar ha participado en El programa de Ana Rosa para pronunciarse sobre la situación de su hermano, que viajaba en la cafetería como tripulante, y que en estos momentos figura como «desaparecido». Tras días buscando información, María del Mar no se llama a engaños y cree que su hermano ha fallecido en el accidente ya que su nombre no se encuentra en el registro de ningún hospital.

Sin embargo, ha recordado cómo él le había comentado su preocupación por el estado de las vías, una situación denunciada tanto por maquinistas como por usuarios desde hace meses. «Algún susto vamos a pasar», le había dicho hace poco.

También contó la anécdota sobre cómo Agustín se había salvado del accidente de Angrois de hace 13 años, tras cambiar un turno con un compañero.

Por ello, María ha confesado estar llena de rabia e indignación, hasta el punto de no considerar que su hermano haya muerto, sino que le han matado por la ineptitud de las personas en puestos de poder, que no han hecho nada para atender las reclamaciones de maquinistas y usuarios sobre el estado de las vías ferroviarias.