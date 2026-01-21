  • ESP
EL STREAMER ESTALLA CONTRA EL ELECTORADO QUE SIGUE DEPOSITANDO SU PAPELETA EN EL PARTIDO DE PEDRO SÁNCHEZ

El Xokas masacra a los votantes borregos socialistas tras los accidentes ferroviarios: «Hijos de puta»

España vive los peores accidentes ferroviarios a principios de este 2026

Archivado en: Óscar Puente | Pedro Sánchez | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Renfe

España vive los peores accidentes ferroviarios a principios de este 2026

La indignación social por la cadena de accidentes ferroviarios que sufre el país bajo el Gobierno de Pedro Sánchez ha estallado también en el mundo digital.

El conocido streamer El Xokas cargó con dureza contra los votantes socialistas, a los que responsabilizó indirectamente del deterioro del servicio ferroviario y de la falta de consecuencias políticas tras los últimos accidentes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Durante una de sus retransmisiones en directo,, el creador de contenido perdió los papeles al comentar la gestión del Ejecutivo en materia de infraestructuras y transportes.

“Seguís votando a los mismos aunque el país se caiga a trozos”, denunció, antes de lanzar un insulto explícito contra los electores socialistas, a los que calificó de “hijos de puta”, en unas declaraciones que no tardaron en viralizarse en redes sociales.

“La culpa de todo lo que está pasando no es de Pedro Sánchez ni de Ábalos, es de los hijos de puta que habéis votado que esto pase. Le habéis dado poder a la gente incorrecta otra vez. Espero que os deis cuenta de lo que habéis conseguido. El país va cada vez peor por desgracia y es culpa de los que habéis votado incorrectamente. Ejerzo mi derecho a voto no votando. Puede que este año vote, no lo sé. No hay ningún partido que se adecúe con mi forma de ver la vida pero lo volveré a investigar igual que hago cada final de legislatura y me lo volveré a pensar. Intentaré votar con cabeza y no destruir más este país”.

El estallido verbal de El Xokas llega en un momento clave de hartazgo creciente por el estado del sistema ferroviario, marcado por retrasos constantes, trenes averiados, falta de inversión real y un ministro de Transportes más centrado en propaganda que en garantizar la seguridad y la eficiencia del servicio.

Mientras tanto, desde el Gobierno se insiste en minimizar los problemas y en culpar a factores externos, sin asumir responsabilidades políticas.

Las palabras de El Xokas, reflejan un sentir cada vez más extendido entre muchos españoles: la sensación de que no pasa nada gobierne quien gobierne, porque una parte del electorado seguirá votando obedientemente aunque los servicios públicos se degraden y las explicaciones nunca lleguen.

