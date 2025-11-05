  • ESP
ENCONTRONAZO EN LAS REDES SOCIALES

Nadie lo vio venir: ElXokas pone a ‘bailar’ a Irene Montero tras intentar desacreditarle

El creador de contenidos responde a una publicación de la podemita en la que le acusaba de llorón y de tener miedo a una inspección fiscal de Hacienda

Xokas e Irene Montero
Xokas e Irene Montero.
La política española da para todo, y el último episodio, digno de un sketch de programa humorístico, ha sido el encontronazo entre la eurodiputada Irene Montero y el influencer conocido como ElXokas.

La exministra de Igualdad atacó al creador de contenidos tras una publicación en la que afirmaba que se dedicaría a generar vídeos en plataformas online hasta su muerte, salvo que un podemita “le quitase” la vida en la calle.

Estas palabras no sentaron muy bien a la mujer de Pablo Iglesias, que le dedicó un vídeo en el que intentaba desacreditarlo, señalando de forma irónica que era “experto” en varios temas, citando vídeos en los que el influencer hablaba sobre astrofísica, artes marciales, nutrición y armas, para luego pasar al ataque:

“Sobre todo es experto en llorar. En eso compite por el Nobel. Bueno, en eso y en el misterio de las resurrecciones sucesivas tras haber sido asesinado varias veces por podemitas. ¿Sabéis a quién le tiene miedo de verdad ElXokas? No es ni a las feministas ni a las podemitas. Con eso lo que hace es dinero. A quien le tiene miedo de verdad es a un inspector de Hacienda”.

La publicación no pasó desapercibida para el creador de contenidos, que respondió a Montero mostrando primero sorpresa por el hecho de que una eurodiputada haga un vídeo para atacarle tras una “gracieta” y, para terminar, recordó que cumple con sus obligaciones tributarias y que incluso le ha salido a devolver:

    “Tener bailando a una exministra, eurodiputada, y a la panda de podemitas con una gracieta en un directo mío es algo que no vi venir. Estoy en mi absoluto prime. Por cierto, Hacienda me devolvió 100.000 €. Viva España”.

