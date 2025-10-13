  • ESP
Gabriel Rufián e Irene Montero, en un delirio compartido: relacionan el descubrimiento de América con Palestina

La eurodiputada y el parlamentario en el Congreso han comparado la gesta de Colón con el conflicto en Gaza

Gabriel Rufián e Irene Montero
Gabriel Rufián e Irene Montero en el Congreso EP
Cuando crees que no pueden superarse, lo hacen.

El fanatismo y el sectarismo de la extrema izquierda los lleva a unos sinsentidos que rozan el delirio.

Si hace unos días un diputado de Compromís, que formaba parte de la flotilla, comparó el trato recibido por las fuerzas de seguridad de Israel con los campos de concentración nazis, y el viernes pasado Pablo Iglesias equiparó el Nobel de la Paz a María Corina Machado con que se lo hubiesen dado a Hitler, esta vez han sido la podemita Irene Montero y el indepe Gabriel Rufián quienes se han pasado tres pueblos.

La eurodiputada y el parlamentario en el Congreso han comparado el descubrimiento de América por parte de Colón con el conflicto en Gaza.

El independentista, que solo iba a estar 18 meses en Madrid, publicó un “ingenioso” mensaje en su perfil de X: colocó banderas de distintos países de América Latina acompañadas del texto “Invasión y genocidio”. Sin embargo, junto a la bandera de España escribió “Descubrimiento” y junto a la de Israel, “Defensa propia”.

Montero fue todavía más allá, al recordar una intervención en la que desarrollaba esta idea. En el vídeo, la pareja de Pablo Iglesias critica que en España se “celebre” la invasión de América, así como el saqueo, el expolio y el dominio colonial; algo que, según ella, “permite a las élites europeas justificar la ocupación ilegal de Palestina y ser cómplices de un plan ilegal de colonización y negocio de Trump y Netanyahu”.

Además, asegura que el 12 de octubre es la base sobre la que se sustenta “el racismo y la desigualdad”, y también que la presidenta italiana, Giorgia Meloni, envíe a “miles de inmigrantes ilegales a cárceles ilegales”.

