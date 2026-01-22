Óscar Puente arremete en TVE contra los medios de comunicación y Javier Ruiz se zampa el rapapolvo sin rechistar

Es lo que tiene agradecer el echadero mediático regalado por Pedro Sánchez.

Javier Ruiz, fiel exponente de la ‘Brunete Pedrete‘, tiene en TVE una plataforma desde la que hacerle el caldo gordo al Gobierno socialcomunista.

Pero hasta los más cafeteros, con los 43 muertos del brutal choque de trenes en Adamuz (Córdoba), tratan de buscar respuestas.

El problema es que con Óscar Puente, ministro de Transportes, en conexión directa, la intentona de Ruiz quedó en agua de borrajas:

Entiendo el malestar oficial, pero entiendan la sorpresa de decir esta es una pieza clave y que los periodistas planteen cómo es posible que esté allí, en medio de la nada, sin custodia alguna.

El responsable ministerial fue a saco:

No está en medio de la nada, está en un arroyo y está ahí, entre otras cosas, porque pesa 20 toneladas y no es tan fácil. No se va a poder desplazar por su propio pie, ni va a poder coger nadie y llevársela debajo del brazo. Yo hago un esfuerzo de comunicación desde el primer minuto porque soy muy consciente de la importancia que tenéis los medios de comunicación y de la importancia que tiene la información para la ciudadanía. Pero, de verdad, creedme, los medios de comunicación en este momento no sois lo más importante. Lo más importante es, primero, las víctimas. Segundo, tener en cuenta que nuestro trabajo en este momento y sobre todo el de los técnicos, No, es que igual os toca ir unos cuantos más por detrás.

El presentador de ‘Mañaneros 360‘ trató de justificarse, pero Puente se mostró cortante: