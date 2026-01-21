El Gobierno Sánchez invierte menos en la vía de Adamuz, que en campañas sobre ‘masculinidades’ o en el ‘Año Franco’

Durante el año pasado, el Gobierno de Pedro Sánchez asignó 14,1 millones de euros para la revisión y conservación de la vía de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla en el tramo donde se registró el accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado domingo. Este trágico suceso dejó un saldo de al menos 42 fallecidos y 152 heridos.

Sin embargo, esta inversión para mantener infraestructuras esenciales fue inferior a lo que se aprobó y gastó en campañas publicitarias del Ministerio de Igualdad o las conmemoraciones por el ‘Año Franco’ durante 2025.

OkDiario ha realizado la comparación de los presupuestos revela una asignación de recursos que ha suscitado controversia en medio de la investigación sobre las causas del siniestro ferroviario.

El Gobierno de Pedro Sánchez firmó un contrato con Adif, el operador ferroviario estatal, para llevar a cabo servicios de mantenimiento en la línea de Alta Velocidad Madrid-Sur. Este expediente comprende tres lotes, siendo el segundo el que incluye el punto kilométrico 318, donde ocurrió la tragedia. Este lote abarca las bases de Hornachuelos (Córdoba) y Antequera (Málaga), cubriendo un trayecto entre los kilómetros 316 y 471.

La adjudicación recayó en una Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por cuatro compañías, entre ellas Azvi SA, que tiene una participación del 25% y está bajo investigación por su vinculación con la trama PSOE. La firma se realizó por parte del entonces director General de Conservación y Mantenimiento de Adif, Ángel Contreras Marín, el 3 de noviembre de 2023, estableciendo un plazo para ejecutar los trabajos de 48 meses.

Los pliegos indican que el importe destinado al servicio de mantenimiento asciende a 56.659.860,80 euros (IVA incluido), distribuido así: 12.984.551,44 euros en 2024; 14.164.965,20 euros en cada uno de los años 2025, 2026 y 2027; y finalmente, 1.180.413,76 euros en 2028. El expediente también menciona que la UTE adjudicataria se encargará de realizar tareas como auscultación e inspección de la vía, incluyendo revisiones específicas del estado de soldaduras y juntas.

Gastos institucionales superan al mantenimiento

Mientras se destinaban unos 14 millones de euros anuales al mantenimiento del tramo afectado en Adamuz, los gastos en campañas publicitarias del Ministerio de Igualdad y las conmemoraciones por el Año Franco superaron esa cifra en 2025.

El 27 de enero de ese año, este ministerio formalizó un contrato con Ogilvy & Mather Publicidad Madrid SA, valorado en 1.986.379,82 euros (IVA incluido), para planificar y producir campañas institucionales centradas en la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Además, se desembolsaron otros 747.000 euros (IVA incluido) en septiembre a Nova Sapiens SL para adquirir espacios publicitarios destinados a una campaña enfocada en educación afectivo-sexual libre de violencias y estereotipos sexistas. En total, los contratos suscritos por el Ministerio de Igualdad durante ese año alcanzaron los 4,2 millones de euros.

Por otra parte, bajo la dirección del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, liderado por Ángel Víctor Torres, se pagaron 5.648.760,01 euros a BBDO España por un servicio relacionado con diversas acciones informativas sobre libertad y democracia en España. Este contrato formó parte del Año Franco organizado por el Gobierno de Sánchez, con motivo del cincuenta aniversario del fallecimiento del dictador.

Aumento presupuestario para conmemoraciones

El Consejo de Ministros aprobó recientemente un incremento del compromiso financiero para celebrar los cincuenta años desde que ‘España recuperó su libertad’. Esta decisión incluyó convenios con entidades como RTVE, el Consejo Nacional de Juventud y el Museo Reina Sofía, así como contratos dedicados a las funciones asignadas al Comisionado por un total cercano a los 3.163.943 euros. También se acordó contratar un servicio creativo para diversas acciones divulgativas e informativas por un importe adicional cercano a los 2.200.000 euros, a imputar durante 2026.

Inicialmente concebido para desarrollarse durante 2025, el Año Franco se extenderá hasta este año, lo cual implica que los gastos relacionados con estas conmemoraciones seguirán creciendo mientras las inversiones necesarias para mantener infraestructuras ferroviarias críticas permanecen estancadas.

La participación destacada de Azvi SA dentro de la UTE responsable del mantenimiento ha generado interés mediático debido a su conexión con la investigación sobre la trama PSOE. Esta empresa obtuvo contratos valorados en hasta 165 millones de euros antes incluso de contratar a Koldo García Aguirre como asesor en 2023; este último fue detenido poco después.

Aunque aún continúa abierta la investigación sobre las causas exactas detrás del accidente ocurrido recientemente, estos datos acerca del uso dado a recursos públicos han encendido un debate sobre las prioridades presupuestarias actuales del Gobierno, relacionadas tanto con infraestructuras como con gasto institucional.