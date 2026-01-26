CATA premiada en los «Travellers Awards» de Periodista Digital

Periodista Digital celebró la sexta edición de los Travelers Awards durante la feria turística más importante del mundo, FITUR. En esta ocasión, Alfonso Rojo, director del medio, junto con su Consejo Editorial, decidió premiar una serie de protagonistas y destinos por su buen hacer a lo largo de 2025.

La gala, celebrada en Madrid el 19 de enero de 2025, transcurrió con la adecuada contención tras la trágica jornada vivida en España a raíz del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Los galardonados mostraron lo mejor de sus destinos, bajo la dirección de Paul Monzón y el trabajo incansable de todo el equipo de Periodista Digital.

La Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA) recibió los Travellers Awards 2026 en Madrid, en reconocimiento a la promoción conjunta de la región en España. Este galardón destaca el enfoque de CATA en el turismo sostenible y la integración regional, entregado en el marco previo a FITUR.

CATA reúne a siete naciones —Belice, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá— junto a República Dominicana como aliado inspirador. Juntos se han convertido a la región en un destino inolvidable: 30,6 millones de viajeros en 2025 disfrutaron de su diversidad, su cultura y su calidez humana. Un logro que subraya el renacer del multidestino centroamericano como una alegría para el turismo mundial.

«Este reconocimiento refuerza principios fundamentales para Centroamérica: la integración, la cooperación y la promoción conjunta como región. Creemos firmemente que el futuro del turismo pasa por construir narrativas compartidas y presentar al mundo una región diversa, complementaria y unida en los mercados internacionales», afirmó Boris Iraheta, secretario general de CATA.

Relación de personalidades y destinos premiados

El premio a la personalidad del turismo del año fue para Isabel Díaz Ayuso, Presidenta la Comunidd de Madrid.

Tras ella, el resto de galardonados son los siguientes:

ÁLVARO DE MARICHALAR

Hace 500 años se llevó a cabo la segunda mayor expedición de la historia de la humanidad, solo superada por el viaje a la Luna: la Primera Circunnavegación del Mundo, concebida por Magallanes y promovida por el Reino de España. Hoy, el explorador español Álvaro de Marichalar revive esta gesta dando la vuelta al mundo en solitario en una embarcación de solo 3 metros, rindiendo homenaje a Magallanes, Elcano y a los navegantes que demostraron la verdadera forma del planeta.

TURISMO DE GALICIA

Galicia es mucho más que un destino: es una forma de vivir. Bajo la marca Galicia Calidade, la región invita a descubrir experiencias auténticas y sostenibles donde se unen la gastronomía, el termalismo, el Camino de Santiago y una cultura única, proyectándose al mundo en los principales escaparates turísticos nacionales e internacionales. Recibió el premio Xosé Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia.

LEÓN CARRILLO

A sus 77 años, el empresario León Carrillo sigue siendo el gran pionero de la gastronomía peruana en Madrid… aunque nació en Talavera de la Reina, siempre ha dicho ser peruano de corazón. Tras más de seis décadas dedicadas a la cocina andina y 34 años al frente de los restaurantes Inti de Oro, este madrileño de adopción ha convertido su casa en sinónimo de autenticidad y calidez. Apodado el “rey León” por Gastón Acurio, ha conquistado tanto al público como a figuras como el rey Felipe VI, que ha cebnado dos veces allí; y Mario Vargas Llosa, consolidando a Inti de Oro como embajador de la cocina peruana en Europa.

LAS NOCHES DEL BOTÁNICO

Es uno de los más importantes festivales de música del mundo. Cada verano aglutina en en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, a miles de espectadores venidos de todos los confines de España y de Europa. Esta noche premiamos al Festival musical -que este año celebra su décimo aniversario-, en reconocimiento a su valioso aporte al impulso del turismo receptivo en la capital de España. Recogió el premio Julio Martí, director artístico de las Noches del Botánico.

CHIHUAHUA (México)

Es uno de los destinos a tener en cuenta este 2026. Chihuahua lo tiene todo En el corazón árido del norte de México, Chihuahua despierta como un vasto lienzo de contrastes: cañones profundos que cortan la tierra como heridas eternas, cascadas que desafían la gravedad, dunas doradas que susurran bajo el viento implacable y desiertos infinitos que invitan a la aventura extrema.

Recibió el premio Enrique Toledo, Subsecretario de Turismo del estado de Chihuahua, México.

AIR CHINA

El Consejo Editorial de Periodista Digital concede este galardón a Air China, una de las aerolíneas más relevantes del mundo, por su papel estratégico en la conexión directa entre España y China, clave para el flujo de viajeros y la internacionalización del destino España en uno de los principales mercados emisores globales. Veamos el siguiente vídeo:

Entregó el premio: Sr. D. YAO Jing, Embajador de China en España y lo recogió la Directora General de Air China Sucursal en España, Sra. Yinghui Zhang.

Acerca de Periodista Digital

Veinticinco años cumple Periodista Digital, desde que uno de los más importantes periodistas de España, Alfonso Rojo lo fundara en el año 2000, junto a un grupo de reporteros. Con una audiencia millonaria de lectores, es probablemente el periódico digital más seguido por la totalidad de los profesionales del periodismo. TRAVELLERS, dirigido por el periodista Paul Monzón, es el magazine especializado en difundir reportajes sobre la industria del turismo.