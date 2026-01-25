7 años de cohete… y lo que va como un cohete es el paro

Vamos a por el vídeo de hoy, porque hoy toca desmontar uno de los grandes relatos oficiales de estos últimos años: el supuesto “cohete del empleo”. Tras siete años de Gobierno, los datos reales del mercado laboral cuentan otra historia muy distinta cuando miramos el paro efectivo, no solo el paro oficial.

Según los datos del SEPE, el paro oficial baja desde 2018, sí, pero el número de personas sin trabajo real o sin empleo efectivo apenas se reduce y sigue superando los 3,28 millones en 2025. La clave está en los no parados con relación laboral, una bolsa que no deja de crecer y que hoy alcanza casi 876.000 personas, maquillando las cifras oficiales.

El resultado es demoledor: el paro efectivo sobre la población activa sigue en el 13,1%, prácticamente igual que hace años, muy lejos del relato triunfalista. Tras la pandemia, el paro efectivo se disparó hasta más de 5,1 millones, y aunque baja después, lo hace a un ritmo desesperadamente lento. En resumen: siete años de cohete para que el cohete sea el paro.

Menos paro oficial, sí, pero más maquillaje estadístico, más figuras contractuales que esconden desempleo real y un mercado laboral que no mejora al ritmo que nos venden.