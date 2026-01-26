  • ESP
    España América
Política Partidos Políticos

EN NUEVA ECONOMÍA FÓRUM

Ayuso fríe a Sánchez y Puente a cuenta de la tragedia de Adamuz: «¡Tienen que dimitir!»

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado con dureza al presidente del Gobierno y al ministro de Transportes por su gestión y su manejo del accidente que ha dejado 45 muertos y cientos de heridos

Archivado en: Partidos Políticos

Más información

Puente agradece a la sanchista Intxaurrondo su entrevista masaje y atribuye el caos en Cataluña a "un ciberataque"

Puente agradece a la sanchista Intxaurrondo su entrevista masaje y atribuye el caos en Cataluña a "un ciberataque"

Pedro Sánchez y el accidente ferroviario en Adamuz.

El Gobierno Sánchez cancela por miedo al abucheo el funeral de Estado e intenta manipular a las víctimas de la tragedia de Adamuz

La presidenta madrileña ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su ministro de Transportes, Óscar Puente, por no asumir sus responsabilidades políticas en la tragedia de Adamuz.

Ha criticado cómo el Ejecutivo sanchista ha dejado de mantener las infraestructuras del país y que, en lugar de gestionar, se dedica a insultar y a generar resentimiento entre los españoles.

«La red ferroviaria se ha ido deteriorando año a año, hasta llevarnos a una situación catastrófica de la que muchos venían alertando: maquinistas, sindicatos y usuarios. Al frente tenemos a un Gobierno experto en insultar y echar culpas a los demás para zafarse de sus responsabilidades; aunque me temo que en esta ocasión solo le queda decir la verdad. Así pasó con el apagón o con cada infraestructura o servicio estatal que ha dejado de funcionar».

En este sentido, ha descrito la estrategia del líder del PSOE:

«Sánchez hace mucho que habla para los del muro, donde están los que considera suyos, que son capaces de tragar con la corrupción, la negligencia, la incompetencia y las mentiras, con tal de que no gobierne la derecha».

Ayuso no se anda con rodeos e incide en que el ministro de Transportes tiene que abandonar su cargo por su nefasta gestión al frente de una de las carteras fundamentales para el desarrollo del país.

«El ministro Puente tiene que dimitir. Sus años al frente del ministerio solo han servido para proponer ocurrencias e insultar gravemente cada día. Y, en mitad de la tragedia, a pesar de la información veraz de los medios y de lo que han señalado empresas como Adif o Renfe, ha seguido en la misma tónica, buscando culpables como hace siempre.

En este caso, también con empresas, con instituciones y con los medios de comunicación, mientras incurre en continuas contradicciones. Por más ruedas de prensa que dé, si hace esto, es evidente que no sirve de mucho».

Sin embargo, no se conforma solo con el perro de presa de Sánchez. Señala que quien debería empezar por dimitir es su jefe, Pedro Sánchez, que ha estado desaparecido durante días para no tener que asumir su responsabilidad. «Si se fijan en España, cada desgracia o cada situación que ocurre va por departamentos, pero nunca va con el presidente. Pero lo cierto es que es él quien ha ido cambiando de responsables en los ministerios».

En cuanto a las responsabilidades políticas del presidente del Gobierno, recordó que Sánchez nombró a Ábalos al frente de la cartera que ahora encabeza Puente y que, bajo su mandato, se inició una política de enchufes masivos en distintas empresas adscritas al ministerio con mayor presupuesto, lo que se ha traducido en chapuzas como los trenes que no cabían por los túneles, las contrataciones de «sobrinas» y el mal mantenimiento de las vías.

Sobre la polémica con el funeral laico que quería realizar el líder del Ejecutivo y que se ha suspendido de momento, sentencia duramente: «Sánchez es el responsable y por eso no va a Huelva».

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

ROPA VAQUERA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Bolsos Chandales Ropa de baño Ropa vaquera
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]