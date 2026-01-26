Ayuso fríe a Sánchez y Puente a cuenta de la tragedia de Adamuz: «¡Tienen que dimitir!»

La presidenta madrileña ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su ministro de Transportes, Óscar Puente, por no asumir sus responsabilidades políticas en la tragedia de Adamuz.

Ha criticado cómo el Ejecutivo sanchista ha dejado de mantener las infraestructuras del país y que, en lugar de gestionar, se dedica a insultar y a generar resentimiento entre los españoles.

«La red ferroviaria se ha ido deteriorando año a año, hasta llevarnos a una situación catastrófica de la que muchos venían alertando: maquinistas, sindicatos y usuarios. Al frente tenemos a un Gobierno experto en insultar y echar culpas a los demás para zafarse de sus responsabilidades; aunque me temo que en esta ocasión solo le queda decir la verdad. Así pasó con el apagón o con cada infraestructura o servicio estatal que ha dejado de funcionar».

En este sentido, ha descrito la estrategia del líder del PSOE:

«Sánchez hace mucho que habla para los del muro, donde están los que considera suyos, que son capaces de tragar con la corrupción, la negligencia, la incompetencia y las mentiras, con tal de que no gobierne la derecha».

Ayuso no se anda con rodeos e incide en que el ministro de Transportes tiene que abandonar su cargo por su nefasta gestión al frente de una de las carteras fundamentales para el desarrollo del país.

«El ministro Puente tiene que dimitir. Sus años al frente del ministerio solo han servido para proponer ocurrencias e insultar gravemente cada día. Y, en mitad de la tragedia, a pesar de la información veraz de los medios y de lo que han señalado empresas como Adif o Renfe, ha seguido en la misma tónica, buscando culpables como hace siempre. En este caso, también con empresas, con instituciones y con los medios de comunicación, mientras incurre en continuas contradicciones. Por más ruedas de prensa que dé, si hace esto, es evidente que no sirve de mucho».

Sin embargo, no se conforma solo con el perro de presa de Sánchez. Señala que quien debería empezar por dimitir es su jefe, Pedro Sánchez, que ha estado desaparecido durante días para no tener que asumir su responsabilidad. «Si se fijan en España, cada desgracia o cada situación que ocurre va por departamentos, pero nunca va con el presidente. Pero lo cierto es que es él quien ha ido cambiando de responsables en los ministerios».

En cuanto a las responsabilidades políticas del presidente del Gobierno, recordó que Sánchez nombró a Ábalos al frente de la cartera que ahora encabeza Puente y que, bajo su mandato, se inició una política de enchufes masivos en distintas empresas adscritas al ministerio con mayor presupuesto, lo que se ha traducido en chapuzas como los trenes que no cabían por los túneles, las contrataciones de «sobrinas» y el mal mantenimiento de las vías.

Sobre la polémica con el funeral laico que quería realizar el líder del Ejecutivo y que se ha suspendido de momento, sentencia duramente: «Sánchez es el responsable y por eso no va a Huelva».