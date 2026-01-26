El Banco de Francia avisa del riesgo pero el de España se calla

Lo que está pasando en Europa es tan revelador como inquietante. El Banco de Francia ha lanzado una advertencia muy seria: Francia se enfrenta a un riesgo real de asfixia económica si sigue sin presupuestos aprobados. El mensaje es claro. Sin presupuestos no hay planificación, no hay credibilidad y no hay control del gasto. Y cuando un banco central lo dice públicamente, no es una opinión política: es una señal de alarma institucional.

Mientras tanto, en España ocurre algo todavía más preocupante.Aquí no hay presupuestos, el déficit sigue elevado, la deuda no deja de crecer… y el Banco de España calla. Calla mientras Francia es advertida. Calla mientras el gasto se prorroga por inercia. Calla mientras se gobierna sin cuentas públicas aprobadas y sin un plan creíble de ajuste. La comparación es demoledora.

En Francia, el banco central advierte del peligro de seguir sin presupuestos porque puede estrangular la economía y disparar la desconfianza de los mercados.

En España, con una situación fiscal frágil y una deuda desbocada, no hay advertencias públicas, no hay presión institucional y no hay alarma oficial. Esto no es casualidad.

Es un problema de independencia institucional. Porque cuando los organismos que deberían alertar prefieren guardar silencio, el coste acaba recayendo en los ciudadanos vía más deuda, más impuestos y menos margen de maniobra. Europa está entrando en una fase crítica de disciplina fiscal.

Y mientras algunos países al menos reconocen el riesgo, en España se opta por mirar hacia otro lado. Francia alerta. España calla. Y cuando los bancos centrales dejan de cumplir su función de vigilancia, el problema no desaparece: se agrava.

Esto, una vez más, pasa porque SI, EL GOBIERNO LO PERMITE.