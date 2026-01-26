¡Óscar Puente miente sobre las vías que han causado muertes!

Viene cargada ‘La Burbuja’ de este lunes 26 de enero.

La semana nueva se le cae encima a Óscar Puente como una auténtica losa, y será así hasta que dimita y huya por la puerta de atrás. No tiene otra vía, no hay otra posibilidad. ¡Hasta los de laSexta dicen que miente!

Así lo contó su presentador, José Yélamo:

«Las vías del tramo donde ocurre el accidente de Adamuz son las vías originales del año 1992 cuando se inaugura la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Lo único que se renueva son, y lo ven en ese esquema, lo que vulgarmente se conoce como el cambio de agujas, esas líneas rojas que son, técnicamente se llaman así, un desvío. Eso se coloca así, efectivamente, en mayo del 25, pero el resto de la vía es del año 1992, algo que nos han contado los ingenieros y aquí hay expertos, es habitual siempre y cuando se pasen los controles debidos. Nos dicen desde Adif que estaban dentro de su vida útil, pero es que hay que recordar que, y me lo dijo a mí el lunes, el ministro Puente, cuando le pregunto por la obra realizada en mayo del 25, su respuesta fue esta».

Ahora, han suspendido temporalmente el funeral de Estado, dicen que acordado entre las partes pero todos sabemos bien que es cierto balón de oxígeno para los que tienen responsabilidades políticas en el ajo, y esto no es otro que el maltrecho Puente.