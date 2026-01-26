¡El Gobierno mantendrá el robo de vivienda a sus propietarios!

Lunes de doble sesión de ‘La Retaguardia’ con la versión ‘a fondo’ vespertina este 26 de enero de 2026.

Esta vez elegimos el tema de la vivienda en España, ese talón de Aquiles tremebundo con el que brega Pedro Sánchez y su Gobierno pero, sobre todo, toda una generación de jóvenes y no tan jóvenes que, en su debido momento, no han accedido a vivienda en propiedad.

Ahora, varios años después de ese momento valle, la subida es desbocada, alocada, vertiginosa, y nadie parece dispuesto a poner los remedios que son necesarios. Y hay uno principal, pero a ningún gobierno interesa por su cariz largoplacista. Hay que construir vivienda en cantidades ingentes, porque España no deja de crecer en llegadas, y si no lo hace en viviendas, algo va a terminar por explotar.