José Luis Martínez-Almeida: «Es increíble el talento y la creatividad que tiene la gastronomía peruana»

Madrid y Lima unen su sabor y su espíritu cultural bajo una misma marca: DeLiMadrid, un mundo de sabores. La nueva iniciativa, presentada este lunes en el marco de Madrid Fusión por el alcalde José Luis Martínez-Almeida junto a su homólogo limeño, Renzo Reggiardo, busca situar la gastronomía como eje de unión, diálogo y promoción turística entre ambas capitales.

Durante el encuentro, Almeida destacó que la gastronomía “es hoy una cuestión de enorme valor cultural y económico” y celebró el nacimiento de una plataforma que fortalecerá las relaciones entre dos ciudades que “comparten una historia y un futuro común”.

El alcalde madrileño subrayó que “Madrid se siente más cerca que nunca de Lima”, al tiempo que anunció una próxima visita a la capital peruana en primavera para presentar allí la iniciativa.

Madrid, con más de 15.000 establecimientos hosteleros, 39 estrellas Michelin y un patrimonio culinario que combina tradición y modernidad, se afirma como uno de los destinos gastronómicos más destacados de Europa. Lima, por su parte, consolida su posición como epicentro de la alta cocina latinoamericana, con restaurantes entre los más prestigiosos del mundo y una gastronomía mestiza que refleja su riqueza cultural.

El programa de lanzamiento de DeLiMadrid en Madrid Fusión incluye un taller de cocina chifa, fusión peruano-china a cargo de Miguel Chong, y una experiencia dedicada al pisco y su coctelería, conducida por Manuel Muñoz y Ricardo Centenaro. Además, el restaurante Osaka Nikkei acogerá un encuentro culinario a cuatro manos entre el chef peruano Juan Alfonso Urrutia y el madrileño Javier Estévez, quienes elaborarán un menú de fusión limeña y madrileña especialmente creado para la ocasión.

A lo largo de 2026, la alianza desarrollará acciones conjuntas en ambas capitales —desde rutas gastronómicas hasta eventos culturales y turísticos— con el propósito de promover la diversidad de sus cocinas, fomentar el intercambio profesional y consolidar la gastronomía como embajadora del espíritu cosmopolita que une a Madrid y Lima.