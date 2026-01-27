EL REPASO

Alfonso Rojo: “No se equivoquen; el socialismo es una mierda como el sombrero de un picador”

Si el menú sale siempre apestoso e indigesto, lo cocine quien lo cocine, el problema no es el chef, sino la receta

Archivado en: Columnistas

Más información

Pedro Sánchez (PSOE).

La trampa electoral del trilero Sánchez: papeles en cinco meses para medio millón los inmigrantes ilegales

Tengo 74 años y las pelotas negras del humo de mil combates.

A lo largo de mi existencia, dedicada en su mayor parte a esto tan divertido y desventurado que es el periodismo, he visto pasar a 8 Papas, a una docena de presidentes de EE.UU. y a 9 mandamases en Rusia.

Además de ver en blanco y negro la Guerra de Vietnam y en colores una veintena más —incluyendo desde las de Irak hasta las de Yugoslavia o Chechenia—, he sido testigo directo de la Caída del Muro de Berlín, del final del Apartheid y de todo tipo de desastres causados por la estupidez humana.

Prácticamente conozco todos los países del mundo y les juro que nunca he estado en uno donde el socialismo haya creado riqueza y bienestar para sus ciudadanos. Ni siquiera para los más necesitados.

Y eso que siempre se promociona con mensajes emotivos y engañosamente claros, que apelan a la unidad, la solidaridad, el pacifismo, la igualdad, la justicia social, el feminismo o el cambio climático…

Es una estafa que intenta camuflar su persistente fracaso en que el hombre es falible, limitado y pecador, copiando el argumentario de la Conferencia Episcopal.

Salió fatal la URSS porque Stalin era un psicópata; pinchó la China de Mao porque “El Gran Timonel” se dejó llevar por su perversa mujer; el experimento camboyano concluyó en genocidio porque los Jemeres Rojos eran unos tarados; y el chavismo ha devastado Venezuela porque Maduro es un incompetente, casi tan alucinado como el sandinista Ortega o el comunista Castro.

En el caso español, para no irnos tan lejos, basta mirar cómo dejó nuestra economía el guerracivilista Zapatero o lo que ha hecho con nuestra democracia el marido de Begoña, para darse cuenta de lo falso y pernicioso que es el PSOE, el partido más putero y corrupto de Occidente.

Pero ellos siguen a lo suyo incluso aquí y continúan repitiendo que la fórmula es válida, que lo que predican es correcto y que son buenos y tienen soluciones.

Pues no, señores, no.

Si el menú sale siempre apestoso e indigesto, lo cocine quien lo cocine, el problema no es el chef, sino la receta.

No se equivoquen, damas y caballeros: el socialismo es una mierda como el sombrero de un picador.

O acabamos con Sánchez o Sánchez acaba con España.

Los mejores productos de salud

PRODUCTOS DE SALUD
Geles desinfectantes Mascarillas Termómetros clínicos
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]