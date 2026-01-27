El tren se cae a pedazos y Sánchez pasa del Congreso para salvar a Puente y Alegría

Tiene más cara que espalda.

Mientras el tren se cae a pedazos por la negligencia del ministro de Transportes, Óscar Puente —y de sus predecesores sanchistas—, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está a lo suyo: en su modo campaña permanente. Y de gestionar, nada.

El marido de Begoña, «desaparecido» tras la tragedia de Adamuz, volvió para entrar al ruedo en la campaña de Aragón. Allí echó la culpa a otros de sus errores y de su nefasta gestión, defendió a capa y espada a su «puto lacayo», Óscar Puente, y alabó a la pésima Pilar Alegría.

Cuando todo apunta al insuficiente mantenimiento de las vías del ferrocarril, otrora orgullo español, la decisión de Sánchez es reforzar a su perro de caza y azote de X (antes Twitter). Y, para «pasar de página» y, además, darle un impulso a su candidata puesta a dedo de cara a las elecciones del próximo 8 de febrero, ha anunciado dos medidas populistas: regular masivamente a migrantes en situación irregular (entre 500.000 y 800.000 personas) y el aumento de las pensiones.

Para ello, el bueno de Sánchez se pasará el Congreso por el arco del triunfo. El líder del PSOE, en lugar de convocar un pleno extraordinario para aclarar todas las preguntas sobre el estado del tren —lo ha fijado para el 11 de febrero, casualmente posterior a las elecciones en Aragón—, sí lo ha hecho para avanzar en estas medidas que vender a su electorado y movilizarlo.

Eso sí, hay que aclarar que esos migrantes regularizados en principio, no podrán votar en 2027, pero ayuda a contentar a su base electoral y, en especial, a sus socios del Frankenstein. Sin embargo, falta por ver la letra pequeña de la medida, en especial si incluye a delincuentes reincidentes que están en procesos de extradición y que tardan más de lo que deberían.

Plantear una regularización masiva alegremente, sin estudios, sin sustento, sin tomar en cuenta las necesidades laborales del país, en lugar de contribuir a solucionar el problema, lo complica y generará un efecto llamada.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este martes, 27 de enero.