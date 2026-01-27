El tío de otra víctima de los trenes sopapea a Felipe VI y Letizia por su postureo en Adamuz

No están pasando por un buen momento los reyes de España.

Felipe VI y Letizia se han convertido, aunque sea de manera involuntaria, en el foco de las críticas de los familiares de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz por convertir su visita a la zona en poco menos que una escena de una conocida película española, ‘Bienvenido, Míster Marshall‘.

Ricardo García, tío de uno de los fallecidos, fue tajante en el programa ‘El Análisis. Diario de la Noche‘ (Telemadrid).

Aseveró que la actitud y los gestos de los políticos y de los miembros de la Casa Real no fue la más adecuada:

Mira, Antonio, si me permites que diga. Mira, es que llevo 24 horas sin dormir hoy, o sea que estoy ya a tope. Entonces, yo lo que le diría a nuestros políticos es que los gestos son fundamentales. Las imágenes también. A nuestra familia le ha hecho muchísimo daño la imagen esa que ha salido con el Iryo volcado y la representación del Rey, de María Jesús Montero. Es decir, todos los políticos que estaban allí. Eso ha hecho muchísimo daño a las familias. Creo que es una imagen improcedente y que lo único que hace es aportar daño. No aporta información, solo aporta daño.

Antonio Naranjo, conductor del programa, respaldó estas palabras:

Estoy totalmente de acuerdo contigo, no entiendo la torpeza de esa fotografía y estoy seguro de que en la Casa Real también se han percatado del error enorme cometido.

Ricardo García mostró su especial decepción con el comportamiento de la Casa Real: