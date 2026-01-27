LA BURBUJA

Si cae Zapatero, cae todo el Gobierno Sánchez

La contundente advertencia lanzada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reabierto viejas heridas en el seno del zapaterismo y amenaza con acelerar la caída política de José Luis Rodríguez Zapatero, convertido en los últimos años en una figura incómoda incluso para los suyos.

Ayuso, sin rodeos y fiel a su estilo, puso voz a lo que muchos españoles llevan tiempo pensando: el legado de Zapatero no solo sigue vivo en las decisiones más polémicas del actual Gobierno, sino que continúa condicionando una deriva ideológica que aleja a España del consenso constitucional y de la estabilidad institucional. Sus palabras no fueron un exabrupto, sino un aviso político de calado.

El expresidente, que durante años ha intentado reinventarse como mediador internacional y referente moral de la izquierda, ve ahora cómo su figura vuelve al centro del debate público, esta vez asociada a pactos cuestionables, silencios incómodos y una sombra alargada sobre la actual dirección del PSOE.

Para analizar esta y otras cuestiones de calado, Josué Cárdenas pasa revista a la actualidad política del momento junto con Alicia Bódalo y Paco Porras en una nueva edición de ‘La Burbuja’.

