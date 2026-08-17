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BAÑO A LA MINISTRA DE SANIDAD

Las redes estallan con la visita de Mónica García en Ceuta: “Nunca se ha visto semejante repudio”

La ministra visita la ciudad diecisiete días después de la invasión migratoria y se lleva un festival de abucheos

Archivado en: Gobierno | Mónica García | Periodismo | Política

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Mónica García, ministra de Sanidad en su visita a Ceuta

Sanitarios se hartan de Mónica García y le dan una buena soba en Ceuta: “¡Sinvergüenza!”

La visita de la ministra de Sanidad, Mónica García, a Ceuta este domingo 16 de agosto ha generado una oleada de críticas sin precedentes en redes sociales. Médicos, sanitarios y vecinos recibieron a la titular de la cartera con abucheos, gritos de “¡Dimisión!”, “¡Sinvergüenza!”, “¡Basura!” y “¡Habéis abandonado al pueblo!”, en un momento de máxima tensión asistencial tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio.

Los vídeos del recibimiento, se han viralizado en X (antes Twitter), TikTok e Instagram. En ellos se ve a profesionales sanitarios intentando traspasar el cordón de seguridad para hablar con la ministra, mientras se escuchan cánticos y reproches. Una médica llegó a saltarse el dispositivo policial gritando: “¡Los médicos de urgencias queremos hablar con usted!”.

La visita se produce casi tres semanas después de la llegada irregular de decenas de miles de personas, que ha tensionado el sistema sanitario de la ciudad autónoma. García negó rotundamente la existencia de un “colapso sanitario”, aunque reconoció “tensión asistencial” y el “sobreesfuerzo” de los profesionales. Según sus cifras, se han atendido a 5.800 migrantes en 15 días (3.500 en Atención Primaria y 2.300 en el hospital). Afirmó que el Hospital Universitario opera al 50 % de su capacidad de camas (101 ingresados, de los que 28 son migrantes) y que no se han suspendido consultas ni operaciones de la población local.

La ministra también tachó de “xenófobo” vincular inmigración con enfermedades, pese a confirmar dos casos de tuberculosis (uno en un migrante que ya recibía tratamiento en Marruecos y otro en un paciente autóctono) y positivos en pruebas de exposición en varios menores.

Las críticas llegaron a las redes sociales, periodistas, políticos y usuarios de X arremetieron contra García.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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