Las redes estallan con la visita de Mónica García en Ceuta: “Nunca se ha visto semejante repudio”

La visita de la ministra de Sanidad, Mónica García, a Ceuta este domingo 16 de agosto ha generado una oleada de críticas sin precedentes en redes sociales. Médicos, sanitarios y vecinos recibieron a la titular de la cartera con abucheos, gritos de “¡Dimisión!”, “¡Sinvergüenza!”, “¡Basura!” y “¡Habéis abandonado al pueblo!”, en un momento de máxima tensión asistencial tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio.

Los vídeos del recibimiento, se han viralizado en X (antes Twitter), TikTok e Instagram. En ellos se ve a profesionales sanitarios intentando traspasar el cordón de seguridad para hablar con la ministra, mientras se escuchan cánticos y reproches. Una médica llegó a saltarse el dispositivo policial gritando: “¡Los médicos de urgencias queremos hablar con usted!”.

La visita se produce casi tres semanas después de la llegada irregular de decenas de miles de personas, que ha tensionado el sistema sanitario de la ciudad autónoma. García negó rotundamente la existencia de un “colapso sanitario”, aunque reconoció “tensión asistencial” y el “sobreesfuerzo” de los profesionales. Según sus cifras, se han atendido a 5.800 migrantes en 15 días (3.500 en Atención Primaria y 2.300 en el hospital). Afirmó que el Hospital Universitario opera al 50 % de su capacidad de camas (101 ingresados, de los que 28 son migrantes) y que no se han suspendido consultas ni operaciones de la población local.

La ministra también tachó de “xenófobo” vincular inmigración con enfermedades, pese a confirmar dos casos de tuberculosis (uno en un migrante que ya recibía tratamiento en Marruecos y otro en un paciente autóctono) y positivos en pruebas de exposición en varios menores.

Las críticas llegaron a las redes sociales, periodistas, políticos y usuarios de X arremetieron contra García.

No queda un sólo ministro de este Gobierno que pueda pisar la calle. Nunca se ha visto semejante repudio popular a quienes dicen gobernarnos. https://t.co/l6Gwsmq5eS — Antonio Caño (@RealCano1957) August 16, 2026

Poco se increpa, muy poco. https://t.co/P0259c67Yb — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) August 16, 2026

Y que sabrá ella cómo está el sistema sanitario Ceutí, del que es responsable, sino ha puesto un pie en Ceuta hasta hoy, sino ha escuchado al personal sanitario que trabaja allí, ni a los médicos de urgencias …. 🤦‍♀️da vergüenza y pena escuchar a esta mujer https://t.co/JDl3boMTwy — Soraya Rodríguez (@sorayarr_) August 16, 2026

Mónica García ha ido a Ceuta para ver si está la gente vapeando en las terrazas.

Hasta la han llamado hija de puta. pic.twitter.com/PrQ97XuYew — MartaSevilla (@MarBalCas) August 16, 2026