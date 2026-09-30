La SER tiene que rectificar por dar aire a otro bulo de la acampada en Sol: el del «reloj maligno» de Ayuso

Para mear y no echar gota.

La obsesión de la izquierda política con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, llega a límites absurdos. Y en la acampada en Sol, que protestaba por el desahucio de Maricarmen, se ha vuelto a demostrar.

Y es que a los campistas que se encuentran en la plaza madrileña les molesta que el reloj de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad, suene cada 15 minutos. Para ellos, la explicación es simple: todo corresponde a una estrategia de la popular para molestar y que no puedan descansar tranquilamente.

«Ahí están las campanitas. Son las seis de la mañana y llevan sonando las campanas estas desde la 01:30, exactamente cada 15 minutos sin fallo. Y yo esas campanas no las he escuchado en mi vida. Las han empezado a poner solo para esto», afirmaba un acampante en un vídeo rescatado por la SER.

Otra afirmaba que llevaba desde el primer día y que sonaba a «horas aleatorias».

«Y esta noche, el reloj de la Puerta del Sol ha estado sonando a través de campanadas a horas aleatorias, a nuestro parecer al menos; no sé si cada 15 minutos, es que ya ha llegado un punto en el que perdías un poco la noción de cuándo sonaban y cuándo no».

Otro aseguraba que las campanadas y las sirenas de los coches de policía que pasaban patrullando durante la noche eran «obviamente una maniobra» para que no pudieran descansar bien.

«Es bastante evidente que es una estrategia y que intentan molestarnos», afirmaba uno de los manifestantes.

Sin embargo, tras dar pábulo a estos testimonios que señalaban falsamente al Gobierno de Madrid, la propia SER tuvo que rectificar el bulo a través de otro tuit, desmintiendo su información y a los campistas:

«La SER ha contactado con la Relojería Losada, encargada del mantenimiento del reloj del edificio de Correos de la Puerta del Sol, y han señalado que el artefacto suena cada 15 minutos de manera habitual y que no se han alterado los tiempos en los que suena».