Aragón se sitúa como protagonista de Madrid Fusión 2026

La gastronomía de Aragón brilla con fuerza y se afirma como una de las grandes riquezas de su territorio. Este año, la región recibe un reconocimiento destacado al convertirse en la Comunidad invitada a Madrid Fusión, la cita gastronómica más influyente del mundo, que se celebra del 26 al 28 de enero en Ifema, Madrid.

Durante estos días, varios chefs aragoneses con estrella Michelin, reconocidos pasteleros y sumilleres tomarán protagonismo, junto a productos distintivos como el vino y la trufa negra. Los asistentes podrán participar en catas con maridaje, degustaciones y ponencias cargadas de historia y relevancia. La 24.ª edición de Madrid Fusión reunirá a más de 25.000 profesionales, alrededor de 2.000 congresistas y numerosos referentes de la industria, con una mirada global y un énfasis renovado en producto, territorio e innovación.

En este marco, Aragón mostrará su riqueza gastronómica con un programa amplio que recorrerá las tres provincias, desde tradiciones reinterpretadas hasta innovaciones centradas en el producto local. Habrá stand institucional de Aragón Alimentos con 21 expositores y un espacio VIP permanente para degustaciones durante las pausas de desayuno y almuerzo. La organización subraya el notable momento de proyección de la gastronomía aragonesa y de su sector agroalimentario, y la directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuéllar, lo define como una oportunidad única para ampliar mercados y afianzar a Aragón como referente de calidad y diversidad agroalimentaria.

Programación destacada

La agenda de Aragón se presenta ambiciosa, combinando innovación, producto, territorio y memoria culinaria. El lunes, desde las 12:40, en el Madrid Fusión Experience, se rendirá homenaje a Teodoro Bardají, influyente cocinero de Binéfar, con la participación del chef Eduardo Salanova y la chef Iris Jordán, seguido de una degustación para 120 asistentes. Más tarde, el chef Cristian Palacios, de Gente Rara (con estrella Michelin), presentará su propuesta “La cocina anacrónica” centrada en eliminar el anisakis sin congelación, con el acompañamiento del sumiller Félix Artigas y Borja Insa, mejor barman del mundo, en una propuesta que une vino aragonés Derechero y un foie con calvados. La jornada cerrará con una cena de gala basada en productos de Aragón en el Palacio de Correos.

El martes, 27 de enero, habrá una cata maridaje Aragón Escondido, de 14:30 a 15:20, con el Master of Wine Fernando Mora y el chef Tonino Valiente (Taú Bistró), para explorar la capacidad de los vinos aragoneses para dialogar con propuestas contemporáneas. También se celebrará una subasta de la Trufa Negra de Teruel, uno de los símbolos de la región, que reunirá a público y prensa. El evento, presentado por la actriz Itziar Miranda, busca superar las cifras del año anterior y consolidar su atractivo mediático.

El cierre llega el miércoles 28 con la participación de la pastelera oscense Raúl Bernal, de La Paca, que impartirá una ponencia con degustación centrada en nuevas lecturas de la repostería clásica desde la creatividad aragonesa.

Alineado con la campaña “Aragón, sabor de verdad”, este programa busca construir una narrativa coherente que conecte producto, conocimiento, creatividad y origen, apuntando a mercados globales y a la sostenibilidad.

Además, dentro del marco de Madrid Fusión, se celebra el Concurso Nacional de Tapas y Pinchos. El chef aragonés David Fernández, de Gratal (Ejea de los Caballeros) representará a Horeca Restaurantes Zaragoza con la tapa “La Gotika”, inspirada en un viaje mágico del Pirineo a la Torre del Agua de Zaragoza. Otros representantes aragoneses incluyen a Víctor Vallejo, de Basho Café, y el restaurante Lavedán, que contribuirán con propuestas destacadas de la provincia de Zaragoza y de la provincia de Huesca, respectivamente.