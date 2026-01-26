Diez hits para no perderse Madrid Fusión Alimentos de España 2026

Durante tres días —del lunes al miércoles— el congreso reunirá a más de 300 speakers que pasarán por los 6 escenarios oficiales y por las múltiples actividades que convierten el evento en una experiencia total para profesionales y amantes de la cocina.

Entre ponencias, demostraciones, debates y sorpresas, hay instantes que marcan la diferencia, y por eso hemos seleccionado 10 momentos que no te puedes perder para exprimir al máximo una de las citas gastronómicas más importantes del año.

Dabiz Muñoz presenta “DiverXO: menú Metamorfosis 2026”

El chef de DiverXO vuelve a Madrid Fusión Alimentos de España. Tras años de estudio y aprendizaje, Muñoz y su equipo se han embarcado en un reto que ha evolucionado su forma de entender la gastronomía. Este año en Madrid Fusión presentarán un nuevo menú de DiverXO. Una propuesta muy radical en concepto, técnica y creatividad que vuelve a romper sus propios límites y a llevarlos por nuevos caminos inexplorados. DiverXO es “Vanguardia o Morir”, y DiverXO está más vivo que nunca.

Joan y Jordi Roca: “La cocina dulce-salada de El Celler de Can Roca” (Escenario Madrid Fusión Pastry)

Los hermanos Joan Roca y Jordi Roca explorarán en esta ponencia la intersección entre dulce y salado a través de una innovadora propuesta sensorial. Hablarán sobre postres inspirados en platos salados y, a su vez, platos salados reinterpretados a partir de postres, mostrando cómo los límites tradicionales de la cocina pueden diluirse para generar nuevas experiencias de sabor y textura. La sesión ofrecerá al público una inmersión en la filosofía creativa del restaurante, donde la memoria gustativa y la técnica de vanguardia se combinan para desafiar percepciones y expectativas.

‘La nueva comensalidad’ y`La experiencia del cliente´ Ferran Adrià en Auditorio Principal y Escenario Dreams #spainfoodtechnation

Doble sesión de Ferran Adrià en esta edición de Madrid Fusión Alimentos de España. En el Auditorio Principal defenderá su opinión sobre la evolución de los restaurantes gastronómicos y los menús degustación y en Dreams #spainfoodtechnation estará al mando de una sesión clave para entender el lema de Madrid Fusión 2026: el comensal como protagonista. Aquí, estará acompañado de Ferran Centelles y Lluís García, pilares de elBullifoundation, en un debate planteado como reflexión sobre la experiencia y el rol del cliente.

“IA y Fake Food, cómo los bulos se cuelan en nuestra dieta” (Escenario Dreams #spainfoodtechnation)

La desinformación alimentaria aterriza en el congreso con una ponencia de Luis Martín (Director de Digital Business y Director de Soluciones de IA en LLyC), centrada en cómo los bulos moldean decisiones de compra y hábitos de consumo. Rumores, mitos y datos tergiversados circulan con rapidez, afectando directamente la confianza de los consumidores, la credibilidad de las instituciones científicas y sanitarias, y la reputación de las empresas del sector. En esta mesa sesión, exploraremos cómo se origina y propaga la desinformación, cuáles son sus consecuencias en la toma de decisiones del público y qué estrategias pueden implementarse desde la comunicación, la ciencia y la industria para recuperar y fortalecer la confianza en la información veraz y basada en evidencia.

“Comer para ganar: alimentación de alto rendimiento en el deporte” (Escenario Dreams #spainfoodtechnation)

Una conversación directa sobre nutrición aplicada al alto rendimiento y el ruido informativo en redes, con cinco perfiles complementarios: Mª Antonia Lizárraga (Medicina del Deporte); Miguel Ángel Capón (Tabalú Cocina Deportiva); Lucía Almendros (nutricionista deportiva); Vinicius Martini Capovilla (jefe de cocina de la selección australiana de fútbol); y Eduardo Casquero (chef y corredor de maratones). Desde la perspectiva del deportista profesional, la información sobre rendimiento, salud mental y nutrición llega de múltiples fuentes: entrenadores, equipos médicos, medios especializados y, cada vez con más fuerza, las redes sociales. En el alto rendimiento, las decisiones sobre alimentación, descanso o preparación mental se toman con el apoyo de profesionales cualificados, y cualquier consejo no verificado puede afectar al rendimiento o a la salud. Esta mesa redonda busca reflexionar sobre cómo filtrar, interpretar y comunicar mejor estos mensajes, para que el conocimiento deportivo y científico llegue al público de forma responsable, realista y útil.

“La sal y la salud humana”: Ciencia y dieta marina. Carlos Duarte en el Escenario Dreams #sapinfoodtechnation

Uno de los grandes referentes científicos a nivel mundial, el biólogo marino Carlos Duarte, pondrá el foco en el impacto de la sal en salud y en estrategias para equilibrar sabor, tradición y bienestar. Analizará estrategias para mantener el sabor y la tradición culinaria mientras se promueve la salud, así como los beneficios nutricionales de los productos del mar y su integración en dietas equilibradas. Una mirada práctica y científica a cómo la sal y los alimentos marinos pueden contribuir al bienestar sin sacrificar la experiencia gastronómica.

“Cata a ciegas con grandes chefs” en The Wine Edition – Wines from Spain

Una de las sesiones más esperadas. Una cata a ciegas por parejas de cocineros con una alineación de Champions: Joan Roca, Andoni Aduriz, Nacho Manzano, Josean Alija, Nieves Barrgán, Isaac Loya, Giuseppe Iannotti y Gil Fernandes. A ellos se añadirán dos congresistas de esta edición que sean cocineros en activo. La cata, dirigida por el master of Wine Fernando Mora, estará presentada por Alberto Fernández Bombín.

“El apellido Pérez en el mundo del vino: Gran Cata” en The Wine Edition – Wines From Spain

Benjamín Lana, director de Madrid Fusión, reúne a cuatro Pérez que han marcado la viticultura española moderna en una gran cata familiar: Sara Pérez (Mas Martinet, Priorat), Willy Pérez (Bodegas Luis Pérez y Bodegas De la Riva, Jerez de la Frontera), Raúl Pérez (el nómada del Bierzo) y Borja Pérez (La Guancha, Tenerife). Esta cita celebra cómo un apellido común se ha convertido en sinónimo de excelencia, terroir y revolución enológica, desde los tintos minerales del Priorat hasta los suelos volcánicos de Tenerife, pasando por el renacimiento de los pagos históricos del Marco de Jerez. Un recorrido generacional que demuestra la diversidad y potencia del vino español actual.

I Campeonato Mejor Flan del Mundo en el Escenario Madrid Fusión Pastry

Un nuevo hito gastronómico llega en esta 24 edición a Madrid Fusión, el I Campeonato Mejor Flan del Mundo. El certamen nace para reivindicar uno de los postres más arraigados en la cocina española. Patrocinado por Huevos Redondo, tiene en esta primera edición seis finalistas de lujo: Antonio Puente (Tragatá, Málaga), Fabiola George (Estimar, Barcelona y Madrid), Sergio Fernández (La Leña de Cobo, Madrid), Iván Domínguez (Nado, A Coruña), Ana Llop (Llisa Negra, Valencia), Carlos Griffo (Restaurante Quinqué, Madrid).

Aitor Zabala, el único español con tres estrellas en Estados Unidos.

El cocinero español que sorprendió al mundo este año cuando logró de golpe tres estrellas con su restaurante en Los Ángeles llega a Madrid Fusión. Será una reflexión personal del propio Aitor Zabala sobre la cocina de Somni, no solo como técnica o creatividad, sino como una suma de constantes elecciones. Nos lo va a contar todo acerca de su recorrido como cocinero e inmigrante, va a compartir cómo los errores, la intuición y la intención han ido construyendo una manera de cocinar y entender un restaurante sin tener un relato previo. Así pues, esta ponencia nos explicará cómo las grandes y pequeñas decisiones terminan dando forma a una identidad, una experiencia y un camino profesional.