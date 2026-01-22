Albert Adriá recibirá el premio “The Best chef of the year in Europe” en Madrid Fusión Alimentos de España 2026

El prestigioso cocinero Albert Adrià recibirá el galardón “The Best Chef of the year in Europe Award ” by Avolta en el marco de Madrid Fusión Alimentos de España, la cumbre gastronómica más influyente del mundo.

Considerado una de las figuras más influyentes de la gastronomía contemporánea, Albert Adrià ha desarrollado una trayectoria marcada por la innovación, la creatividad y una constante voluntad de explorar nuevos lenguajes culinarios. Su papel fue clave durante más de dos décadas en elBulli, donde contribuyó decisivamente a la revolución creativa que transformó la cocina mundial, y hoy continúa vinculado a ese legado a través de elBullifoundation.

A lo largo de su carrera, Adrià ha impulsado proyectos que han redefinido los formatos de la restauración moderna, desde Inopia hasta el ecosistema gastronómico elBarri, así como iniciativas internacionales en ciudades como Ibiza, Londres y Nueva York. La reciente reapertura de Enigma confirma la vigencia de una mirada creativa madura, libre y profundamente influyente.

Con este reconocimiento, Madrid Fusión Alimentos de España y Avolta, operador líder en el sector de restauración, ponen en valor no solo una trayectoria excepcional, sino una aportación decisiva a la evolución de la gastronomía a nivel global.

El acto de entrega del premio tendrá lugar en el Auditorio principal de Madrid Fusión Alimentos de España, y contará con la participación de Xavier Rossinyol, CEO de Avolta, junto a José Carlos Capel, presidente de Madrid Fusión y Benjamín Lana, director de Madrid Fusión.