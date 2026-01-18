Astaná emerge como uno de los grandes destinos de 2026

Astana sorprende como una ciudad futurista en medio de la estepa: un skyline de arquitectura audaz, amplios bulevares, grandes mezquitas y centros culturales que conviven con la tradición nómada kazaja y una gastronomía potente a base de carne y lácteos fermentados. Es un destino ideal para combinar paseos urbanos, museos, espiritualidad y una cocina local cada vez más creativa.​

La ciudad del futuro en la estepa

Astana es la capital de Kazajistán y uno de los centros políticos y culturales más importantes de Asia Central, con edificios emblemáticos, grandes avenidas y barrios nuevos que parecen un laboratorio urbano del siglo XXI. El río Ishim atraviesa la ciudad y marca dos áreas claras: una zona más moderna de rascacielos y otro sector con parques, puentes icónicos y paseos tranquilos.​

La Baiterek Tower, de unos 105 metros, es el gran símbolo de la ciudad y ofrece miradores con vistas panorámicas de todo Astaná.​

En su planificación urbana destacan amplias zonas verdes, bulevares peatonales y espacios abiertos pensados para caminar pese al clima extremo.​

Qué ver: iconos y arquitectura

Astana se ha hecho famosa por su arquitectura audaz y monumental, donde cada edificio parece contar un fragmento de la joven historia del país. En un solo día se puede pasar de una torre futurista a una pirámide de vidrio, de un centro comercial-tienda de campaña a palacios presidenciales y mezquitas gigantes.​

Baiterek Tower simboliza el “árbol de la vida” y la leyenda del ave mítica Samruk; su esfera dorada alberga el mirador y una huella de mano para pedir deseos.​

El Khan Shatyr, diseñado como una enorme tienda de campaña transparente, combina centro comercial, ocio, restaurantes y un parque interior con ambiente de resort bajo una estructura tensada.​

El Palacio de la Paz y la Reconciliación, una pirámide de vidrio y acero rodeada de grandes avenidas, fue concebido como espacio de diálogo entre culturas y ofrece visitas a sus salas y miradores.​

El Akorda, palacio presidencial, y el Monumento Kazakh Eli forman junto a la Plaza de la Independencia un eje monumental que concentra buena parte del poder político y la iconografía nacional.​

Museos, cultura y vida urbana

Además de sus edificios fotogénicos, Astana ofrece museos modernos y espacios culturales que ayudan a entender la historia de Kazajistán y su salto de república soviética a nación independiente. La ciudad combina estos centros con parques, paseos junto al río y zonas de ocio para familias y viajeros curiosos.​

El Museo Nacional de la República de Kazajistán presenta colecciones sobre arqueología, historia, identidad kazaja y el proceso de independencia, con salas interactivas y una arquitectura monumental.​

El Nur Alem –Future Energy Museum–, legado de la Expo 2017, es un enorme globo de vidrio dedicado a la energía del futuro y las innovaciones tecnológicas.​

El Astana Opera se ha consolidado como uno de los grandes teatros de la región, con temporada de ópera y ballet en un edificio de estilo clásico.​

Pasear por el bulevar Nurzhol y las orillas del río Ishim permite descubrir esculturas, fuentes, el Atyrau Bridge y zonas de descanso entre rascacielos y parques.​

Experiencias y excursiones: qué hacer

Astana se disfruta tanto caminando como participando en experiencias guiadas que conectan con la naturaleza, la historia reciente y el paisaje de estepa. La ciudad es también base perfecta para escapadas de un día a entornos naturales muy diferentes del paisaje urbano.​

Subir a la Baiterek al atardecer es una actividad imprescindible para observar cómo se enciende el skyline bajo los cielos abiertos de la estepa.​

Recorrer por la noche el centro financiero y los puentes iluminados en un city tour nocturno deja ver otra faceta de la ciudad, con juegos de luces sobre torres y cúpulas.​

Una excursión a Burabay National Park, a pocas horas, permite caminar entre bosques, lagos y formaciones rocosas, muy apreciados por locales que buscan aire puro.​

Para quien le interese la memoria histórica, hay visitas al museo de un antiguo campo del sistema Gulag que explican la represión soviética en la región.​

Gastronomía: sabores de la estepa

La cocina de Astana es una puerta de entrada a la tradición nómada de Kazajistán: mucha carne, lácteos fermentados y masas fritas, hoy reinterpretados por restaurantes contemporáneos. En la ciudad conviven casas de comida tradicional, locales modernos de cocina kazaja elevada y opciones internacionales, desde europea hasta asiática.​

Platos emblemáticos son el besbarmak (pasta ancha con carne de caballo o cordero), el kuyrdak (guiso de vísceras), los baursak (panecillos fritos) y bebidas como el kumys, leche de yegua fermentada, o el shubat, leche de camella fermentada.​

Restaurantes como Arnau apuestan por una “alta cocina kazaja” que presenta esos sabores tradicionales en clave refinada, con productos frescos y cuidado en la presentación.​

Propuestas como Qazaq Gourmet llevan aún más lejos esta idea de rescatar recetas regionales y técnicas ancestrales, trabajadas por chefs que investigan el recetario nómada y lo adaptan a un comedor elegante.​

Otros locales, como Eternal Sky o Navat, son recomendados por residentes para probar besbarmak y platos típicos en ambientes cálidos y fotogénicos, muy apreciados por viajeros.​

