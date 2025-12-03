Kazajistán y la Unión Europea fortalecen su colaboración por un futuro sostenible

Este diciembre marca un hito importante en las relaciones euroasiáticas: se cumplen diez años desde que Kazajistán y la Unión Europea firmaron el Acuerdo Mejorado de Asociación y Cooperación.

Este acuerdo simboliza el compromiso compartido hacia una asociación amplia y con visión de futuro.

En esta última década, la colaboración se ha ampliado considerablemente, abarcando áreas como el diálogo político, la seguridad, las inversiones, la educación y la conectividad. Con más de 200.000 millones de euros invertidos desde 2005, la UE se ha convertido en el principal socio comercial e inversor de Kazajistán, lo que pone de manifiesto la robustez de los vínculos económicos entre ambas regiones.

La relación actual entre estas partes se caracteriza por un compromiso conjunto con la Carta de las Naciones Unidas y sus principios. Además, hay un reconocimiento común de que muchos desafíos globales solo pueden ser enfrentados mediante una cooperación más profunda entre Europa y sus aliados cercanos y fiables.

Este entendimiento adquiere especial relevancia en un entorno geopolítico donde la estabilidad y previsibilidad son activos económicos esenciales. Ambas regiones comparten un interés a largo plazo en mantener cadenas de suministro estables y resilientes que fomenten el crecimiento económico y faciliten las tecnologías necesarias para un futuro más limpio.

La seguridad de suministros como prioridad estratégica

Uno de los retos más urgentes que enfrenta Europa radica en asegurar los materiales y tecnologías imprescindibles para las transiciones verde y digital.

La dependencia del continente respecto a un reducido número de proveedores para obtener materias primas críticas se ha convertido en una cuestión crucial para su competitividad global. Asegurar un acceso constante a estos recursos ya no es solo un asunto industrial; es una cuestión estratégica fundamental.

La Comisión Europea ha subrayado que es vital diversificar las fuentes de materias primas críticas, lo que ha llevado a impulsar políticas ambiciosas como la Ley de Materias Primas Críticas. Hoy, los responsables políticos europeos se preguntan cómo reducir riesgos sin perder impulso en el Pacto Verde Europeo.

Las recientes interrupciones en las cadenas de suministro globales han dejado claro lo fácil que pueden tensarse por conflictos geopolíticos o problemas logísticos. La demanda por cobre, grafito, elementos de tierras raras, manganeso, titanio y otros minerales esenciales sigue creciendo a un ritmo que supera con creces lo disponible globalmente.

Kazajistán como pieza clave del rompecabezas europeo

En este contexto es donde Kazajistán puede jugar un papel crucial. El país centroasiático ya está contribuyendo a solucionar los desafíos de suministro que enfrenta Europa.

En 2024, el comercio bilateral con la UE alcanzó los 48.800 millones de dólares, mientras que más del 80% del petróleo kazajo se destina a mercados europeos. Estas cifras no son fruto del azar; reflejan una interdependencia económica cultivada deliberadamente durante los últimos diez años.

Las evaluaciones realizadas por la UE indican que Kazajistán tiene el potencial para suministrar 21 de los 34 materiales considerados críticos, incluyendo varios catalogados como estratégicos. El proyecto Sarytogan dedicado al grafito ya figura en la lista oficial de Proyectos Estratégicos bajo la Ley de Materias Primas Críticas.

Esta inclusión no es solo burocrática; valida la importancia geoeconómica del país dentro del entramado europeo en términos de seguridad energética y material. La oportunidad es clara: establecer cadenas de suministro más seguras y diversificadas para minerales críticos en Europa, donde los recursos y la experiencia kazaja son directamente relevantes.

Del potencial a la implementación práctica

La base sobre la cual construir esta colaboración es sólida. Más de 4.000 empresas europeas operan actualmente en Kazajistán, generando empleo e intercambio tecnológico en ambas direcciones.

El Memorándum Estratégico firmado en 2022 entre Kazajistán y la UE sobre materias primas críticas, baterías e hidrógeno verde ha fortalecido considerablemente el pilar económico del Acuerdo Mejorado de Asociación y Cooperación. La Hoja de Ruta conjunta para 2025-2026 establece ahora prioridades claras que van desde exploración geológica hasta desarrollo de cadenas de valor y producción de hidrógeno verde. La tarea inmediata consiste en transformar esta sólida base en resultados tangibles.

Un primer paso debe ser centrar esfuerzos conjuntos en proyectos seleccionados con alto impacto.

Ampliar la cooperación en áreas clave como cobre, manganeso, titanio, elementos de tierras raras y otros minerales esenciales contribuiría a crear una base más diversificada para Europa, ofreciendo además a los inversores una visión clara a largo plazo.

Fomentar resiliencia implica también ir más allá solamente del suministro básico; los objetivos europeos relacionados con procesamiento y refinación requerirán socios fiables con capacidad suficiente y alcance geográfico amplio. Kazajistán tiene los recursos necesarios para respaldar este cambio; por lo tanto, expandir cooperación en áreas específicas ayudaría a forjar una base más predecible para Europa.

Infraestructura, innovación y conectividad

El transporte y la logística son componentes críticos dentro esta ecuación. Los materiales esenciales requieren rutas sostenibles y seguras; así nació la Ruta Internacional Trans-Caspia, conocida como Corredor Medio, que ya se erige como un vínculo importante entre Asia Central y Europa.

Con compromisos superiores a 10.000 millones de euros por parte de la Comisión Europea e instituciones financieras internacionales, esta ruta está mejorando su eficiencia al tiempo que disminuye tiempos de tránsito. La inversión continua en infraestructura ferroviaria y sistemas digitales fortalecerá aún más este corredor, ayudando así a reducir riesgos asociados con las cadenas de suministro energéticas limpias europeas.

La innovación junto con las competencias deben avanzar al mismo ritmo que las infraestructuras físicas. Las cadenas seguras dependen tanto del avance tecnológico como del conocimiento experto; no solo basta con contar con materias primas abundantes. Kazajistán ya está participando activamente en Horizonte Europa y Erasmus+, programas destinados a facilitar colaboraciones científicas y educativas transfronterizas.

Se espera además facilitar visados para ciudadanos kazajos pronto; esto permitiría profundizar aún más cooperaciones relacionadas con prospección geológica, reciclaje eficiente,

extracción sostenible e hidrógeno verde apoyando simultáneamente objetivos climáticos europeos mientras acelera modernización industrial kazaja.

Una visión compartida hacia adelante

Al celebrarse esta década desde el Acuerdo Mejorado de Asociación y Cooperación, queda claro hacia dónde deben dirigirse ambos: Kazajistán y la UE comparten un interés común hacia cadenas robustas y resilientes capaces no solo impulsar crecimiento económico sino también ofrecer tecnologías necesarias para lograr un futuro más limpio.

Los logros alcanzados durante estos diez años son testimonio del potencial mutuo; sin embargo, el próximo capítulo debe centrarse en llevarlo a cabo: proyectos estratégicos concretos, cadenas sólidas valoradas adecuadamente e infraestructura modernizada junto con cooperación tecnológica enriquecida.

La transición europea dependerá esencialmente del aseguramiento necesario sobre los materiales fundamentales para sostener industrias futuras prometedoras . Con decisiones acertadas tomadas ahora mismo ambas partes pueden cimentar unos vínculos mucho más fuertes.

Kazajistán está listo para colaborar estrechamente junto a Unión Europea transformando retos comunes en oportunidades compartidas, escribiendo juntas una nueva página esperanzadora dentro una relación ya demostrada como mutuamente beneficiosa , vital estratégicamente hablando ,para estabilidad económica euroasiática.