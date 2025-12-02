Kazajistán amplía su capacidad de fabricación de combustible nuclear con tecnología de última generación

Kazajistán se está estableciendo como un protagonista fundamental en la cadena global de suministro nuclear.

La Planta Metalúrgica Ulba (UMP), situada en Ust-Kamenogorsk, en el este del país, ha inaugurado una nueva línea automatizada para la inspección de pastillas de uranio. Este avance representa un paso crucial que subraya el compromiso del país con las tecnologías más avanzadas en la producción de combustible nuclear. Desde su apertura en los años cuarenta, esta instalación ha ido evolucionando, transformándose en un centro destacado para la creación de combustible nuclear de alta calidad.

La modernización que se lleva a cabo en la UMP no es un hecho aislado, sino que forma parte de una visión más amplia del gobierno kazajo para incrementar el valor añadido dentro del sector nuclear. Tradicionalmente, el país había limitado su actividad a la exportación de uranio sin procesar; sin embargo, ahora se dedica a fabricar combustible enriquecido, pellets de uranio y conjuntos completos.

Este cambio responde a una nueva realidad geopolítica y económica: el mercado global de energía nuclear está creciendo y quienes pueden ofrecer productos terminados obtienen beneficios mucho mayores que los que solo comercializan materias primas. La planta UMP, en colaboración con la empresa francesa Orano mediante la asociación KATCO, ha incrementado su producción constantemente y planea alcanzar su capacidad plena para 2026.

El uranio como commodity estratégico en la transición energética

La necesidad de uranio ha resurgido con fuerza en los últimos años, impulsada por el renovado interés global por la energía nuclear como una alternativa viable para descarbonizar las economías. En este sentido, Kazajistán se posiciona como el líder indiscutible: se estima que en 2024 produjo el 38% del uranio extraído a nivel mundial, consolidándose así como el principal productor de este mineral vital. Esta posición privilegiada le otorga un considerable poder en el mercado, aunque también lo hace vulnerable a riesgos geopolíticos importantes.

El panorama global de producción nuclear está cambiando rápidamente. Según estimaciones de organismos internacionales como la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), se calcula que la energía nuclear representó alrededor del 10% del total eléctrico generado en 2024; una cifra que podría aumentar notablemente en las próximas décadas. Países como Bélgica, Rusia y otros europeos están prolongando la vida útil de sus reactores actuales y autorizando nuevas plantas. En este contexto, la habilidad de Kazajistán para suministrar combustible nuclear verificado internacionalmente se convierte en un recurso geopolítico valioso. La UMP destaca por su capacidad para producir hexafluoruro de uranio junto con Canadá y para generar combustible enriquecido a bajo nivel, convirtiéndose así en un eslabón clave dentro del suministro nuclear occidental.

Modernización tecnológica y automatización

La nueva línea automatizada representa un avance significativo tanto en calidad como en eficiencia productiva. Esta instalación permite llevar a cabo verificaciones milimétricas sobre las pastillas de uranio, garantizando que cada componente cumpla con los estrictos estándares internacionales exigidos por los operadores nucleares. La automatización no solo mejora la uniformidad del producto final; también reduce costos operativos y acelera los procesos productivos, lo que le permite a Kazajistán competir más agresivamente en un mercado donde fiabilidad y eficiencia son esenciales.

Este avance tecnológico no se produce aislado. Kazajistán ha destinado importantes inversiones a modernizar su base industrial con miras a la transición energética. La Planta Química de Stepnogorsk junto con la UMP están adaptando sus capacidades para procesar minerales críticos como los elementos raros necesarios para tecnologías renovables y sistemas avanzados de almacenamiento energético. La estrategia es clara: el objetivo del país no es únicamente ser proveedor de materias primas, sino convertirse en un procesador que capture más valor económico a lo largo del ciclo productivo.

Expansión de capacidades y acuerdos comerciales

La expansión planificada para UMP también incluye aumentar la producción de conjuntos completos destinados a centrales nucleares. En noviembre de 2024, la planta Ulba-FA LLP, resultado de una colaboración entre Kazatomprom y el grupo chino China General Nuclear Power Group (CGNPG), alcanzó su capacidad diseñada: 200 toneladas anuales. Este logro es significativo ya que posiciona a Kazajistán entre los estados proveedores reconocidos para centrales nucleares, abriendo así nuevas avenidas comerciales internacionalmente.

Además, Kazajistán está diversificando activamente sus relaciones comerciales dentro del ámbito nuclear. Recientes negociaciones con Rumania han dado lugar a acuerdos para suministrar uranio natural durante diez años; mientras tanto, las conversaciones con el Reino Unido abarcan no solo uranio sino también tungsteno y otros minerales esenciales. Estos pactos bilaterales evidencian una estrategia intencionada por fortalecer vínculos económicos con países occidentales ante las alteraciones ocasionadas por sanciones internacionales a Rusia, lo cual ha modificado las cadenas tradicionales.

Desafíos geopolíticos y dependencias complejas

No obstante, esta expansión del sector nuclear kazajo enfrenta desafíos geopolíticos significativos. Aproximadamente el 40% del enriquecimiento del uranio tiene lugar en Rusia, mientras que un 34% de UMP pertenece a la empresa rusa TVEL, generando así dependencias notables que contrastan con los esfuerzos occidentales por diversificar sus fuentes fuera del dominio ruso. Estas relaciones comerciales pueden generar tensiones adicionales especialmente considerando las sanciones impuestas contra Rusia tras su invasión a Ucrania.

Para hacer frente a estos riesgos, naciones como Canadá, Francia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos formaron en 2024 el grupo conocido como Sapporo 5, comprometidos a colaborar para garantizar una cadena fiable de suministro energético nuclear. En este escenario, Kazajistán, al ser uno de los principales productores mundiales e uranio, juega un papel crucial dentro estas negociaciones. El país ha sabido aprovechar esta posición favorable para negociar mejores condiciones comerciales e incentivar inversiones enfocadas hacia tecnologías avanzadas.

Perspectivas futuras y transformación industrial

Al mirar hacia adelante, Kazajistán tiene planes ambiciosos: construir su primera central nuclear. Este proyecto será llevado adelante por la empresa rusa Rosatom, aunque también ha captado interés por parte productores chinos como alternativa viable. Se estima que esta central contará con una capacidad aproximada de 2.4 GW y estará situada cerca del lago Balkhash, específicamente en el pueblo denominado Ulken. Esta iniciativa refleja no solo la intención del país para abastecerse energéticamente sino también diversificar su matriz energética más allá del petróleo y gas natural.

La metamorfosis que experimenta Kazajistán hacia convertirse en un centro destacado en fabricación avanzada de combustible nuclear tiene repercusiones que van más allá del ámbito económico puro. En tiempos donde se reconoce cada vez más la energía nuclear como esencial para cumplir objetivos medioambientales ambiciosos y donde las dinámicas energéticas son cada vez más complejas desde el punto geopolítico; resulta evidente que la capacidad nacional para ofrecer combustible fiable sitúa a Kazajistán como un actor indispensable dentro del entramado energético global durante las próximas décadas. La reciente instalación automatizada en UMP simboliza no solo un progreso tecnológico considerable; es también una clara muestra sobre cómo los países productores están evolucionando hacia actividades generadoras mayores valores añadidos redefiniendo así su papel estratégico.