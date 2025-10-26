Kazajistán, el gigante invisible: así atrae a los viajeros de todo el mundo

En medio de vastas estepas bajo cielos infinitos, cada viaje revela historias ocultas que no aparecen ni siquiera en los mapas.

Kazajistán ha decidido hacerse un hueco en el mapa turístico mundial y está logrando su cometido con una estrategia que trasciende los clichés.

La nación ha invertido en campañas de marketing dirigidas a diferentes mercados, colaboraciones con aerolíneas y operadores turísticos, además de fortalecer su presencia en redes sociales y medios internacionales.

Desde anuncios en revistas de renombre hasta viajes de prensa para influencers, la narrativa oficial busca resaltar la rica cultura y naturaleza del país, mostrando paisajes cautivadores como el Cañón Charyn, la moderna arquitectura de Astana y el legado nómada de sus gentes.

El turismo en Kazajistán está en auge, alcanzando los 7,5 millones de visitantes internacionales solo en el primer semestre de 2025.

El objetivo del gobierno es ambicioso: llegar a 15 millones de turistas al año y convertir el sector en un motor económico de 10.000 millones de euros para 2029.

Cómo llegar desde España: rutas y conexiones

Viajar desde España a Kazajistán resulta cada vez más accesible gracias a la apertura de nuevas rutas aéreas directas y a la mejora en la conectividad internacional. Las ciudades principales con vuelos frecuentes son Almaty y Astana (Aeropuerto Internacional Nursultan Nazarbayev). Las opciones más comunes incluyen conexiones vía Estambul con Turkish Airlines, así como escalas en Frankfurt o Dubái. Los billetes, si se reservan con antelación, pueden oscilar entre 400 y 700 euros por persona durante la temporada alta, dependiendo de la aerolínea elegida y las fechas.

Medios de transporte internos: opciones para explorar el país

Desplazarse por Kazajistán requiere algo de planificación, pero la infraestructura ha mejorado notablemente. El país cuenta con una moderna red ferroviaria que conecta las principales ciudades y regiones. Los trenes de larga distancia son cómodos y asequibles, perfectos para viajes entre Almaty, Astana, y destinos naturales como el Parque Nacional Katon Karagay. En las ciudades, el transporte urbano incluye autobuses, metro (en Almaty), taxis y aplicaciones de ride-hailing. Para aventurarse en zonas rurales o parques naturales, lo más recomendable es alquilar un coche o unirse a tours organizados.

Coste y precios para dos personas: presupuesto realista

El coste aproximado para una semana de viaje para dos personas varía entre 1.200 y 2.000 euros, según el nivel de confort y las actividades seleccionadas. Este cálculo abarca vuelos, alojamiento en hoteles de categoría media, comidas, traslados y excursiones guiadas. Los precios pueden fluctuar considerablemente entre ciudades; por ejemplo, en Almaty, una cena en un restaurante tradicional puede costar entre 15 y 30 euros para dos personas, mientras que en mercados locales se puede comer por menos de 10 euros. Las entradas a parques nacionales y museos suelen ser bastante económicas, raramente superando los 5 euros por persona.

Mejor estación del año para visitar: clima y eventos

La mejor época para viajar a Kazajistán abarca desde mayo hasta septiembre, cuando el clima es templado y seco; condiciones ideales para actividades al aire libre y recorridos culturales. Durante julio y agosto se registran temperaturas cálidas (hasta 30°C), perfectas para explorar montañas y estepas cubiertas de flores. Septiembre y octubre son ideales para los amantes de la fotografía, gracias a los paisajes otoñales que ofrecen menos afluencia turística. El invierno va desde diciembre hasta marzo; aunque es muy frío, ofrece experiencias únicas como deportes invernales y festivales tradicionales, además de precios más bajos en alojamiento y vuelos.

Restaurantes imprescindibles: el sabor de la estepa

La gastronomía kazaja es un reflejo vivo de su cultura nómada. En Almaty, destaca el restaurante Zheti Kazyna, donde se pueden degustar platos tradicionales como beshbarmak (carne hervida con pasta) o kuyrdák (guiso elaborado con despojos). También son imprescindibles Navat y Kaganat, donde probar manti (ravioles al vapor) o laghman (fideos caseros). En Astana, no puedes dejar pasar el Restaurante Saksaul, famoso por su delicioso plov o kazy (embutido elaborado con carne de caballo). No olvides probar kumis o shubat, bebidas fermentadas hechas a base de leche de yegua o camella; estas forman parte esencial del patrimonio local. Mercados como el Bazar Verde ofrecen auténticas degustaciones junto a un ambiente vibrante.

Documentación necesaria y moneda

Los ciudadanos españoles pueden ingresar a Kazajistán sin necesidad de visado durante estancias que no superen los 30 días; solo es necesario presentar un pasaporte válido por al menos seis meses. Se recomienda contar con un seguro médico internacional. La moneda oficial es el tenge; lo más conveniente es cambiar euros en bancos o casas de cambio, ya que los pagos con tarjeta son cada vez más comunes en hoteles y restaurantes urbanos. Llevar algo de efectivo puede resultar práctico en zonas rurales o mercados.

Claves y trucos para disfrutar al máximo

Es aconsejable reservar vuelos y alojamiento con anticipación, especialmente durante la temporada alta (junio-septiembre).

Aprovecha la nueva super app turística que facilita la reserva de hoteles, tours y transporte; simplifica mucho los trámites.

Considera viajar en tren para trayectos largos e incluso alquilar coche si tienes planes para explorar parques naturales.

Participa en festivales culturales o eventos gastronómicos que brindan experiencias auténticas junto a precios especiales.

Lleva ropa adecuada según la estación; en verano asegúrate protección solar e gorra; mientras que en invierno necesitarás ropa térmica e impermeable.

Aprender algunas palabras básicas en ruso o kazajo siempre es bien recibido; la hospitalidad local es genuina.

Curiosidades y anécdotas del lugar

Kazajistán fue escenario emblemático durante la misión espacial soviética en el Cosmodromo Baikonur, aún visitable hoy día. Este lugar ha sido adaptado al turismo ofreciendo opciones como glamping o campamentos infantiles. A menudo asociado erróneamente por películas como Borat, el país ha sabido transformar esa imagen mediante campañas comunicativas astutas que destacan su diversidad cultural e histórica. Las tradiciones ancestrales todavía perduran entre sus habitantes; por ejemplo, celebran Nauryz (el año nuevo persa), donde comida deliciosa e música tradicional son protagonistas. La artesanía local también deja huella; tapices elaborados a mano o sombreros hechos con fieltro son recuerdos auténticos que vale la pena llevarse.

Añadir un viaje a Kazajistán: ¿por qué merece la pena?

Un viaje a Kazajistán se convierte realmente en una experiencia enriquecedora. La diversidad paisajística —que va desde las montañas del Altai hasta los desiertos del sur— junto con una rica gastronomía local sumada a la amabilidad innata del pueblo hacen que cada recorrido sea especial. Con inversiones continuas en infraestructura turística adaptada al viajero occidental, este país se posiciona como uno de los nuevos destinos predilectos dentro Asia Central. Ya sea explorando su impresionante naturaleza, sumergiéndose en su historia nómada o disfrutando sabores únicos, Kazajistán invita a dejar atrás prejuicios e ir más allá del desconocido.