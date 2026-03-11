Nacho Abad corta el circo de Sarah Santaolalla y saca a la luz el informe que desmonta la patraña: «Faltas a la verdad»

Nacho Abad se ha pronunciado tras el esperpento de Sarah Santaolalla ayer, primero en el programa En boca de todos y luego tras su penoso comunicado.

El presentador retrató a la activista sanchista por su victimismo impostado y sus mentiras vertidas en el mensaje que publicó para anunciar que no volvía al espacio de Cuatro debido a situaciones «machistas, negacionistas e inhumanas».

«Pues bien, señores, cuando hemos leído esto no hemos podido evitar sentir una profunda decepción y la sensación de haber sido injustamente atacados. No solo hablo en mi nombre, sino en el de todo mi equipo de En boca de todos, en el de los colaboradores y colaboradoras que vienen directamente de este programa y opinan libremente, sin ninguna directriz, con absoluta pluralidad. Y hablo también en nombre de Cuatro, de Mediaset y de Producciones Mandarina. Querida Sarah, en este programa no somos machistas y lo demostramos con cada paso que damos día a día. No te hemos tratado de forma inhumana y tú lo sabes, pero si decides aferrarte a ese argumento para justificar una decisión basada en razones que no se sostienen, es algo que va a quedar siempre en tu conciencia».

Además, la tertuliana de extrema izquierda etiquetó a los colaboradores con los epítetos entonados por Moncloa: «mentirosos profesionales», «mercenarios de la información» y, el que rompe el ‘cinismómetro’, «gente pagada por el poder político».

La respuesta de Abad fue contundente:

«Querida Sarah, en esta mesa no hay mentirosos profesionales, aquí no se humilla ni se protege a los agresores, aquí no hay mercenarios de la información, no hay estómagos agradecidos al poder político. En este programa no hay nadie indecente; muy al contrario, mis compañeros, tus excompañeros, son personas honestas, son personas valientes y son personas con profundos valores morales. Y sigo leyendo sus palabras: se acaban las colaboraciones en este programa de televisión para que se acaben las emboscadas. Querida Sarah, este programa no trabaja con trampas, este programa no trabaja con emboscadas. Trabajamos con responsabilidad, trabajamos con rigor, con respeto hacia quienes nos ven y hacia quienes confían en nosotros. Afirmar eso es faltar a la verdad de forma deliberada».

Destacó que durante todo el tiempo que la pareja de Javier Ruiz ha sido colaboradora del espacio, «jamás, en mayúsculas, jamás has denunciado ni a la cadena, ni a la productora, ni a mí mismo ninguna de las barbaridades que escribes ahora en el comunicado».

«Si te sentías así, nadie te retuvo. Pudiste irte como lo hiciste ayer. Si no lo hiciste en todo este año, eso demuestra que el contenido de tu comunicado está faltando a la verdad. Ese comunicado de Sara es el colofón de algo que ocurrió entre ella y Vito Quiles en las puertas del Senado».

Para desmontar la versión de Santaolalla, colocó en pantalla los vídeos que dejan claro que no hubo ninguna agresión en su contra.

«No hay agresión. No es una opinión nuestra, es lo que establece un auto judicial que paso a leerles textualmente: se aportó por la defensa del investigado un vídeo grabado donde no se aprecia agresión alguna y donde ni siquiera se ve que el mismo se aproxima a la señora Santaolalla. No se aportó por parte de la denunciante los supuestos vídeos de la agresión, a pesar de que al parecer han sido publicados en las redes sociales. Según el informe judicial, el auto judicial y el informe médico forense, no existen lesiones objetivas; es decir, no hay hematomas, no hay heridas, no hay señales. Palabra de forense, palabra de juez».

Por último, Abad afeó a la activista sanchista haber menospreciado a las personas del equipo del programa al hacer ver que carecen de valores y de dignidad.

«Ella afirma que abandona este programa en nombre de la decencia, que abandona este programa en nombre de la dignidad. Con esas palabras parece insinuar que quienes permanecemos aquí carecemos de ambas cosas. Los mismos compañeros con los que ha compartido cafés, con los que ha compartido bromas, risas, confidencias… Sin embargo, en este programa no hay nadie indecente, nadie. Muy al contrario, aquí hay personas honestas, hay personas valientes. Y les garantizo que son personas con sólidos valores morales. Si ayer Sara abandonó este programa fue porque se le puso frente a una verdad jurídica que desenmascaraba su testimonio. La única que hay hasta ahora y que les hemos mostrado con documentación. Y si ha redactado este comunicado ha sido para victimizarse y para ocultar la verdad».