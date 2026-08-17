Sánchez, desde La Mareta, preside ‘en chanclas y bañador’ una reunión telemática con sus ministros

La fotografía difundida por Moncloa, donde Pedro Sánchez preside por videoconferencia la gestión de la crisis migratoria en Ceuta desde el palacio de La Mareta en Lanzarote, ha encendido más las llamas de la política que el mismo calor insoportable.

Bajo la sospecha de que el presidente permanece en modo vacaciones –chanclas y bañador incluidos– mientras aborda un incidente ya calificado como “crisis humanitaria excepcional”.

Este episodio ocurre tras semanas de intensa tensión en la ciudad autónoma, desbordada por la llegada masiva de entre 72.000 y 80.000 migrantes irregulares procedentes de Marruecos, muchos de los cuales aún vagan por sus calles, con los servicios sociales y sanitarios en estado crítico. Al mismo tiempo, Sánchez continúa con su agenda estival en Canarias y opta por la coordinación a distancia, lo que ha dado a la oposición la oportunidad de construir una narrativa de un presidente “desconectado” y “trabajando desde casa” en lo que respecta a la integridad territorial.

El contexto: una crisis migratoria sin precedentes

La situación en Ceuta ha sido descrita en los últimos días como una crisis de proporciones sin precedentes:

Entrada masiva de decenas de miles de personas en apenas unos días.

Servicios de acogida y atención primaria en tensión, aunque desde Sanidad se desmiente el “colapso”.

Reacción rápida de la UE, con el Ministerio del Interior español involucrado en reuniones de urgencia para fortalecer las fronteras exteriores.

El Gobierno sostiene que ha actuado con agilidad y coordinación:

Videoconferencias encabezadas por Sánchez desde La Mareta con ministros clave de Defensa, Interior, Exteriores, Inclusión y Juventud e Infancia.

con ministros clave de Defensa, Interior, Exteriores, Inclusión y Juventud e Infancia. Visitas al terreno, como la de la ministra de Sanidad Mónica García , quien rechaza los discursos alarmistas y enfatiza un enfoque centrado en los derechos humanos.

, quien rechaza los discursos alarmistas y enfatiza un enfoque centrado en los derechos humanos. Compromiso de acciones para apoyar a los migrantes y garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutíes.

Sin embargo, esta estrategia de gestión se ve enturbiada por un factor tanto intangible como devastador en política: la imagen.