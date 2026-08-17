Un médico de Ceuta fulmina a Mónica García por negar el colapso sanitario: “Escucho muchas tonterías”

Los médicos han dado un golpe en la mesa tras la visita de Mónica García, ministra de Sanidad, a la ciudad diecisiete días después de la invasión migratoria.

Rafael Laporta, médico en Ceuta con más de treinta y cinco años de experiencia, respondió contundentemente a las declaraciones de la ministra de Sanidad sobre la ausencia de colapso este lunes 17 de agosto de 2026 en ‘Espejo Público’ (Antena 3): «¿Y cómo lo sabe? Si no ha hablado con ningún médico de urgencias, ninguno de los que está a pie de obra». El facultativo comparó la situación con su peculiar teoría: «El hombre no ha estado en la luna. Se ha llevado un trozo de atmósfera de la tierra, pero no ha abierto la puerta, no se ha quitado el traje. Aquí todos los ministros que han llegado no han estado aquí».

Según el médico, las visitas institucionales se han limitado a saludar al presidente de la ciudad y al delegado del Gobierno, pero nadie conoce la realidad ni quiere escuchar a los profesionales. La única excepción ha sido Margarita Robles, ministra de Defensa, quien «sí ha estado escuchando las inquietudes de los ciudadanos».

«Sin diagnóstico no hay tratamiento»

Rafael recurrió a un principio básico de la medicina que aprendió desde el inicio de su carrera: «Si no haces un buen diagnóstico no se puede poner un buen tratamiento. Entonces, si no tenemos un diagnóstico, si no tenemos de primera voz quien nos diga lo que está ocurriendo, ¿cómo vamos a poner solución?».

El facultativo se mostró especialmente crítico con el discurso oficial: «Últimamente escucho muchas tonterías, la verdad. Estamos ya cansados».

La polémica sobre inmigración y enfermedades

La ministra Mónica García declaró recientemente: «Asociar inmigración con enfermedad, lo siento, pero es injusto y es xenófobo. Los migrantes no traen enfermedades. Los migrantes pueden enfermar ahora por condiciones de insalubridad, pero no traen enfermedades».

Rafael, también médico como la ministra, se manifestó contra esta afirmación desde la medicina preventiva: «¿Dónde han estudiado? Hay una asignatura en medicina que se llama medicina preventiva. Cada persona en su ambiente, o cada comunidad, cada país en su ambiente, tiene sus propios gérmenes, con los cuales convive, y es lo que estamos acostumbrados desde pequeñitos».

El doctor explicó que cuando se rompe ese equilibrio y alguien se traslada de una zona a otra, «se encuentra con gérmenes con los que no tenía contacto. Hay gente que lleva gérmenes porque están acostumbrados a convivir, y cuando se mueven, se llaman movimientos migratorios, esas enfermedades se trasladan».

Para ilustrar su argumento, Rafael recordó el Mundial de México de 1986 y el llamado «mar de Moctezuma»: «Era un cuadro gastroentérico con diarrea, porque íbamos a un sitio donde no habíamos convivido con esos gérmenes. Los autóctonos de allí no tenían problemas, pero el que iba desde fuera, lo tenía«.

La realidad en urgencias y consultas

Aunque Rafael no trabaja en urgencias, transmitió el testimonio de sus compañeros agotados. La situación en los servicios de urgencias refleja principalmente:

Cuadros gastroentéricos mayoritarios provocados por condiciones sanitarias precarias, especialmente por el consumo de agua no potable destinada originalmente a riego de jardines y plantas.

provocados por condiciones sanitarias precarias, especialmente por el consumo de agua no potable destinada originalmente a riego de jardines y plantas. Infecciones tremendamente contagiosas derivadas de estas condiciones.

derivadas de estas condiciones. Casos de sarna y múltiples infecciones dérmicas .

y múltiples . Alteraciones analíticas complejísimas en personas recién llegadas, imposibles de valorar porque «no sabemos el microambiente de donde vienen, cómo era su situación anterior».

Todo esto se suma a la carga asistencial preexistente en una población de 80.000 habitantes. El médico aclararó: «No es que nos traigan enfermedades, pero cuando hay movimientos migratorios, hay trasiegos de gérmenes que vivían en un entorno y ahora no es así. Va a haber un choque. Eso es parvulito de microbiología».

A diferencia de lo que afirma la ministra sobre que «nadie ha tenido que suspender sus vacaciones», Rafael señaló que la situación sí ha afectado a profesionales como el Ejército, contradiciendo una vez más el relato oficial sobre la magnitud de la crisis.