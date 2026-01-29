La dura carta a Sánchez del hijo de una de las víctimas del accidente de tren en Adamuz: «Cobarde, márchese antes de destrozar España»

Impecable de principio a fin.

Fidel Sáenz, hijo de Natividad de la Torre, una de las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario en la localidad cordobesa de Adamuz, ha escrito una carta abierta a Pedro Sánchez en la que denuncia cómo se han sentido abandonados y despreciados por el Gobierno tras el siniestro:

Le escribo esta carta sabiendo que jamás la leerá, pues entiendo que usted está muy ocupado, buscando una nueva mentira que decirnos con el sarcasmo al que nos tiene acostumbrado, pero aun así, se la escribo porque el silencio ya no es una opción cuando el dolor se desprecia, y la verdad se maquilla.

Aseguró que las palabras del jefe del Ejecutivo han provocado una tremenda indignación:

Desde el 18 de enero de 2026, no solo vivimos con ausencia, vivimos con la certeza de que quienes debían protegernos nos fallaron. Y, lo que es peor, se niegan a reconocerlo. Usted repite que su Gobierno ha actuado con empatía, eficacia, transparencia y unidad, hay que ser muy cobarde y no digo valiente, para hacer esas declaraciones, pues desde este lado del duelo, esas palabras no consuelan: indignan.

Criticó la tristemente famosa frase de que «las tragedias suceden»:

Hablan de eficacia, pero la eficacia no descarrila, la eficacia no mata, la eficacia no deja familias enterrando a sus muertos, estando seguros de que era evitable. Si las revisiones hubieran sido eficaces, mi madre estaría viva, y cuando eso no es así, insistir en que “todo funcionaba correctamente” no es una defensa: es una humillación, pero claro, las tragedias suceden, verdad?

Fidel, hijo de la abuela Nati fallecida en Adamuz, escribe una carta a Sánchez: Nos han destrozado la vida , no termine de destrozar España.#Horizonte pic.twitter.com/l3zSxnK83n — 𝑵𝒊𝒌𝒂 🌻🇪🇸🇮🇱💛 (@NikaTgn) January 28, 2026

También le afeó el aplazamiento del funeral de Estado alegando unas razones que solo buscaban una cosa, esconder la verdad:

Y mientras tanto, se aplaza un funeral de Estado sin explicación, o mejor dicho, omitiendo la verdad, pero no se preocupe, el pueblo que salva al pueblo junto a la diócesis, lo tendremos para despedir a las víctimas en el funeral religioso que merecen. Pero entendemos que usted se sienta fuera de lugar, tal vez porque a usted le incomoda más la Iglesia que pactar con quienes jamás han condenado el terrorismo. Tal vez porque teme más una cruz que al propio Bildu.

Resaltó que Sánchez no tenga escrúpulos para pactar con Bildu y, en cambio, tenga tantos remilgos para consolar a quien ha perdido a un familiar en el accidente de Adamuz:

Resulta doloroso comprobar que quien llega a acuerdos políticos con quienes han respaldado el terror, muestre tanto recelo ante un acto religioso que solo busca consuelo, respeto y dignidad para los muertos.

‘Invitó’ al inquilino de La Moncloa a marcharse de una vez:

La mejor y quizás la única decisión responsable que le queda, no es otra que marcharse antes de seguir dañando a una nación profundamente herida. A nosotros ya nos han destrozado la vida, no termine de destrozar España.

Y concluyó subrayando que los ciudadanos no pueden sentirse representados por políticos como Sánchez: