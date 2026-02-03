Alfonso Rojo: «El ‘desaparecido’ Zapatero ha hecho mucho daño y merece todo lo malo que le pase»

Estamos a menos de cinco días de las elecciones autonómicas en Aragón y, en medio de la vorágine de las encuestas —opacado por la impresión de que el PSOE se va a pegar un batacazo antológico—, ha pasado desapercibido un detalle estridente: Zapatero se ha borrado de la campaña.

El nefasto expresidente socialista, que ha sido una constante en las campañas sanchistas de los últimos años, se ha evaporado.

Seguro que se acuerdan de que en las generales de 2023 hizo tándem con el marido de Begoña. Y que fue a Extremadura, a respaldar a Gallardo.

Pues ahora ni está ni se le espera, y la razón no es que pinten bastos para la atribulada Alegría.

El motivo, la causa, la clave de la ausencia de ZP, es que lo han pillado los policías de la UDEF con el carrito del helado.

Lleno de billetes porque, según ha revelado el diario El Mundo, el mentor de Sánchez cobró la nada módica suma de 450.000 euros como ‘asesor fantasma’ de Julio Martínez, detenido el pasado 11 de diciembre por blanqueo de capitales en relación con Plus Ultra, la aerolínea española de capital chavista rescatada por el Gobierno Frankenstein en 2021, con 53 millones que salieron de los bolsillos del sufrido contribuyente español.

Recibió la pasta Zapatero a través de la sociedad Análisis Relevante, empresa que carece de infraestructura o empleados. Y lo hizo, al estilo del podemita Monedero, por trabajos que nadie sabe dónde están o en qué consisten.

Son demasiadas incógnitas las que se ciernen sobre los negocios del expresidente socialista como para que puedan ser despachadas a la ligera, con el argumento de que los cobros se declararon al fisco.

Lo que se cuestiona aquí no es sólo la legalidad del asunto, sino la amoralidad que entraña que alguien que ha estado al frente del Gobierno de España se dedique a esas trapacerías y se haya hecho multimillonario actuando como embajador y comisionista de los torturadores venezolanos, antes de hacerlo con los chinos.

Doy por descartado que la Agencia Tributaria —la misma que acaba de pegarle un mordisco de más de un millón de euros en impuestos al premio que ha ganado Alcaraz en el Open de Australia— vaya a abrir investigación alguna, y eso que lo de Zapatero apesta también a blanqueo de capitales.

Pero cuando cambien las cosas —y tengo la sensación de que no falta mucho—, doy por sentado que los que vengan —que serán PP y VOX— se pondrán las pilas y le apretarán las tuercas.

Zapatero ha hecho mucho daño a España y merece todo lo malo que le pase.