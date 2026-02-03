Los exministros comisionistas Pepe Blanco (PSOE) y Alfonso Alonso (PP) venden Acento a Havas por 30 millones

A trincar hasta que se acabe el mundo.

El socialista Pepe Blanco y el popular Alfonso Alonso, ambos exministros, han concretado la venta de Acento Public Affairs al grupo francés Havas Media Group por cerca de treinta millones de euros.

Esta transacción, firmada el 30 de enero de 2026 en Madrid, representa un paso significativo en la consolidación de una de las consultoras de lobby más poderosas del país, que nació en 2019 con apenas 150.000 euros en ingresos y se ha convertido en líder indiscutible del sector en un tiempo récord.

El exministro socialista de Fomento y el exministro de Sanidad del Partido Popular continuarán dirigiendo la empresa durante los próximos años, según informan fuentes cercanas a la operación.

Havas, perteneciente al conglomerado Vivendi y liderada en España por Alfonso Rodés, tiene como objetivo fortalecer su presencia en el mercado español de asuntos públicos e incrementar su influencia a nivel europeo.

La consultora se integrará dentro de la red internacional H/Advisors, pero mantendrá su estructura operativa en Madrid, Barcelona y Bruselas, donde probablemente fusionará sus actividades con la multinacional francesa.

En el opulento mundillo del lobby se dice con sorna que “Acento no influye en los cambios legislativos: directamente escribe en el BOE”. La ironía refleja el éxito fulgurante de esta consultora bajo el mandato de Pedro Sánchez.

Fundada en 2019 por el exministro socialista José Blanco y el exministro popular Alfonso Alonso, Acento no existía cuando Sánchez llegó a La Moncloa. Hoy factura casi 10 millones de euros anuales —un crecimiento sin parangón en el sector— y acaba de ser vendida (participación mayoritaria) al gigante francés Havas (filial de Vivendi), en una operación valorada en torno a 30 millones de euros, según fuentes del mercado.

Los fundadores monetizan en la cresta de la ola: con un EBITDA superior a los 3 millones, oficinas en Madrid, Barcelona y Bruselas, y fuertes lazos en China (vía Huawei y vínculos con Zapatero), venden antes de que un posible cambio de Gobierno —con Feijóo al frente— reduzca su influencia o traiga escrutinio desde Génova. El PP ya ha atacado duramente sus conexiones chinas y a figuras como Antonio Hernando (ex Moncloa y actual secretario de Estado).

Es una operación de manual: Blanco y Alonso abandonan responsabilidades societarias pero siguen temporalmente en la dirección, mientras Havas refuerza su liderazgo en advisory estratégico en Iberia, integrando Acento en H/Advisors y consolidando su presencia en comunicación y asuntos públicos.

En el fondo, un movimiento estratégico en un sector global en auge, donde las grandes firmas (Brunswick, FGS, etc.) compiten ferozmente y los fondos entran con fuerza. Acento pasa de startup política a joya vendida en tiempo récord.

De dos millones a diez en cinco años

El crecimiento de Acento ha sido asombroso. En 2024, logró una facturación de 9,57 millones de euros, lo que representa casi un 20% más que el año anterior, con un beneficio bruto de explotación superior a tres millones. Desde su fundación, ha multiplicado por cinco sus ingresos, pasando de cerca de dos millones al final del último ejercicio. Su patrimonio neto asciende a 2,86 millones tras acumular beneficios sustanciales.

Este éxito se basa en los perfiles profesionales que componen la firma, muchos de ellos estrechamente ligados a los grandes partidos políticos. Además de contar con Blanco como CEO y Alonso como presidente, Acento incluye a exministros socialistas como Valeriano Gómez y Joan Clos, así como a la exvicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano. En el ámbito popular destacan nombres como José María Lassalle, antiguo secretario de Estado de Cultura, y Elena Pisonero, exsecretaria de Estado de Economía. Esta combinación entre políticos de diferentes ideologías es habitual en las consultoras estadounidenses; sin embargo, resulta más inusual dentro del contexto español.

La sombra de Hernando y los negocios chinos

Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructura Digital, fue uno de los cofundadores de Acento junto a Blanco, hasta su entrada en el Gobierno en noviembre de 2021. Su esposa, Anabel Mateos, ocupó un alto cargo ejecutivo dentro de la consultora hasta su ascenso al gabinete gubernamental. Según fuentes oficiales desde Moncloa, Hernando vendió todas sus acciones en Acento cuando regresó al ámbito público y desde entonces no ha mantenido ninguna relación con el lobby ni con sus clientes.

No obstante, la trayectoria profesional de Hernando en Acento ha suscitado cierta controversia. Documentos y correos electrónicos revelan que la expansión del grupo chino CCCC (China Communications Construction Company) en el sector construcción español se facilitó a través de Acento. De hecho, el propio Hernando firmó una carta con membrete oficial el 11 de diciembre del 2020 para invitar a España a Tao Liang, responsable mundial de Relaciones Públicas para China Harbour Engineering Company, una subsidiaria del mencionado grupo chino. En dicha carta se detallaba la agenda del directivo chino, que incluía visitas a las oficinas y encuentros con Blanco.

Conexiones comprometidas y el ‘caso Koldo’

La consultora ha estado ligada a actividades que han despertado interés mediático. Acento colaboró con China Communications Construction Company, empresa que recibió adjudicaciones millonarias del Gobierno bajo el mandato de Pedro Sánchez. También fue parte del destino profesional para José Luis Ábalos, quien vivió una situación polémica: según declaraciones del exvicepresidente segundo del Gobierno, se ofreció al padre de Ábalos un puesto en Acento como parte de un acuerdo para silenciar información sensible.

Investigaciones periodísticas han puesto al descubierto que tanto Antonio Hernando como José Blanco encabezaban una red destinada a influir para conseguir contratos públicos para el Grupo Puentes, según grabaciones relacionadas con el caso conocido como Koldo. En 2020, gracias a la intermediación de Acento para conseguir contratos públicos, este grupo logró ingresos por valor total 115 millones de euros. Las cuentas más recientes reflejan una facturación récord para 2024 alcanzando los 434,6 millones. Posteriormente, la constructora china adquirió el 32,77% del capital que pertenecía a la familia Otero.

Clientes destacados y operaciones financieras

Entre los clientes más relevantes que han pasado por las manos de Acento se encuentran la Embajada de Marruecos y la tecnológica china Huawei, aunque ambas han decidido rescindir sus contratos recientemente. En los últimos dos años, la consultora ha estado involucrada en la opa lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell; fue contratada por esta última entidad vasca. Blanco jugó un papel crucial intentando persuadir al Gobierno para suavizar las condiciones impuestas sobre el grupo financiero; sin embargo, parece no haber tenido éxito.

La firma cuenta actualmente con alrededor cincuenta empleados y ha superado satisfactoriamente una exhaustiva auditoría realizada por Havas sobre sus vínculos con empresas bajo escrutinio mediático. Aunque Acento ha desmentido rotundamente haber autorizado propuestas comprometedoras relacionadas con el caso Ábalos, su trayectoria pone sobre la mesa cómo las puertas giratorias entre política y sector privado crean redes influyentes que van más allá del tradicional bipartidismo español.