‘Los Conseguidores’: Pepiño Blanco y otros caraduras del PSOE que se lo llevan crudo

Cuando decimos que las libertades y la propia democracia cada día que pasa Pedro Sánchez y toda su banda de proetarras y golpistas en La Moncloa están en peligro, no solo nos referimos al continuo asalto del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, o a la compra de medios de comunicación y periodistas vía subvenciones, o el descrédito al que someten todas las instituciones que pisan o, en fin, a incumplir la legalidad y sus propias promesas diariamente.

No solamente nos referimos a eso.

También a aquellas empresas de lobby que tienen como único objetivo tener línea directa con el poder, influenciarlo y someterlo, así, a sus intereses empresariales y particulares. Y de esto sabe mucho el exministro José Blanco.

Podrá ser legal pero, desde luego, es profundamente inmoral.

La relación entre José Blanco y Antonio Hernando

Pedro Sánchez ha decidido nombrar al exdirigente socialista Antonio Hernando nuevo jefe de Gabinete adjunto de la Presidencia del Ejecutivo y trabajará codo con codo junto a Óscar López, ya saben, el nuevo Iván Redondo de La Moncloa.

Pero la bonita relación entre Antonio Hernando y Óscar López ya viene de antes.

Ambos socialistas estuvieron juntos en el equipo de dirección del PSOE en la etapa de José Blanco como secretario del partido.

Como ustedes seguro recuerdan, Hernando fue la mano derecha de Sánchez quien lo eligió en febrero de 2016 para coordinar el grupo negociador con los partidos para intentar forjar el hoy día Gobierno ‘Frankenstein’; y, también, fue portavoz en el Congreso. Pero en mayo de 2017 dimitió del cargo y se alejó de la actividad política para acercarse a la empresa privada.

La pregunta es: ¿qué hizo en ese breve periodo de tiempo que se alejó de la política?

Y la respuesta no fue muy difícil de averiguar: fundar, junto al exministro de Fomento, José Blanco, la consultora Acento Public Affairs.

No se crean que les costó sudor y lágrimas empezar a ganar dinero como a la mayoría de PYMES. Con menos de 10 trabajadores asalariados, según el Registro Mercantil, en 2020 la consultora facturo 2,1 millones de euros consiguiendo un beneficio de 612.000 euros, por cierto, 568.000€ más que en el año anterior.

Recapitulemos.

Antonio Hernando, uno de los fundadores de esta consultora, ahora es un alto cargo del Ejecutivo, con línea directa con el poder que sí o sí acabará beneficiando la trayectoria de la consultora. Ya sea por subvenciones, contratos o por los propios contactos que consiga en esa posición de poder.

Sí es cierto que Hernando aseguró que ya no forma parte de tal consultora pero, desde luego, relación con José Blanco sigue teniendo y, consecuentemente, con Acento Public Affairs.

Este entramado lobista que tan mal huele, empero, no se queda ahí.

Otros políticos también forman parte de la consultora: el exministro de Sanidad con Rajoy, el expresidente del PP vasco Alfonso Alonso, la exvicesecretaria general del PSOE Elena Valenciano. Y no solamente PP y PSOE.

También fichó por la consultora Miquel Gamisans, de ERC; o Marcos Candela, de Podemos. Como ven, da igual el color.

Las tarifas y el modus operandi del ‘lobby’ de Blanco y Alonso

Este entramado de ‘conseguidores’ ha reventado el mercado de los intermediarios tanto por sus desorbitadas tarifas como por su poca tradicional forma de actuar.

15.000 y 20.000 euros, esto es lo mínimo que ganan por tejer lo que ellos denominan ‘relaciones institucionales’ pero que en no pocos casos ganan tal cantidad de dinero por, literalmente, hacer promesas que no cumplirán. Al más puro estilo Pedro Sánchez.

Como ustedes se podrán imaginar, las consultoras ya establecidas en el mercado y consolidadas están muy cabreadas porque las tarifas de Acento son mucho más altas y su forma de actuar muy diferente a la tradicional.

Su forma de trabajar es sencilla

Los empresarios o cualquier otra persona que desee tejer relaciones con alcaldes, Ministros o titulares de cualquier institución se ponen en contacto con la consultora de Pepe Blanco y comienza el reparto del pastel: si se desea influencia en las Comunidades Autónomas consideradas ‘sorayistas’ (Galicia, Andalucía, Castilla y León…) entonces entra en escena Alfonso Alonso por la buena relación que mantiene con Soraya Sáenz de Santamaría y si se desean relaciones con Ministros, alcaldes, altos cargos… socialistas entra en escena José Blanco. Como ven, quieren rentabilizar al máximo el tráfico de influencias.

Pero hay que insistir en dos cuestiones: 1) que por mucho que vayan cacareando y prometiendo tales relaciones o influencias, muchas de ellas nunca se acabarán forjando porque la Junta de Andalucía, la Xunta de Galicia y demás gobiernos autonómicos son los que tienen la última palabras y muchos de ellos no se quieren meter en ningún tipo de lio y 2) lo único que Acento sí deja claro desde un primer momento, esto es lo que nos han contado, es que en la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso no pintan absolutamente nada. Esto es, ahí no tienen ninguna capacidad de influencia.

Por el momento, en España no existe un registro de Lobbies que obligue a que las empresas dedicadas a explotar sus contactos políticos inscriban sus actividades. Y por eso es imposible conocer todos los clientes que han contratado los servicios del despacho de Blanco y Alfonso Alonso.

Pero sí hay un lugar donde Acento ha tenido que rendir cuentas: el Parlamento Europeo, que obliga a que todos los despachos de Lobby se inscriban y den cuenta tanto de sus clientes como de sus actividades. Y entre los clientes de Acento destacan la compañía china Huawei, Iberia y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.

Sea como fuere, en 2020 han facturado 2’1 millones de euros pero en este año 2021 y, sobre todo, en el que viene, se estima que los ingresos y beneficios sean mucho mayores.

De ahí que tengan sueldos altísimos y vivan como ricos. Tal y como les gusta vivir a los socialistas.