Arturo Pérez-Reverte aclara a los «imbéciles» de Podemos cuál era el sentido de las jornadas aplazadas en Sevilla

Arturo Pérez-Reverte, responsable junto a Jesús Vigorra de las jornadas ‘Letras en Sevilla‘, que acoge la sede de Cajasol, ofreció todas las explicaciones sobre lo sucedido y los motivos del aplazamiento del evento a octubre de 2026.

El miembro de la Real Academia Española apuntó a dos razones para que ‘Letras en Sevilla’ tuviera que posponerse unos meses:

El hecho de que suspendiéramos la jornada, la desplazáramos, se debió fundamentalmente a dos razones. Una, que estaba desequilibrado, que daba un lado de la cobertura que daba deshecho, no nos daba tiempo a reclutar nuevos nombres. El otro fue la amenaza expresa en redes sociales de gente de extrema izquierda y de Podemos, amenazando con hacer escraches en la puerta de Cajasol y de meterse aquí a dar la bronca. Nosotros no podíamos someter a Cajasol, con lo bien que se ha portado siempre, a esa tensión, a esa presión y a ese escándalo. Entonces, lo decisivo realmente fue eso. La amenaza de bronca aquí en la puerta de Cajasol. Es un hecho gravísimo.

El que fuera corresponsal de guerra consideró que el tema que vertebra sus jornadas ha quedado más que justificado ante las amenazas recibidas:

El síntoma de la enfermedad es terrible. Que unas jornadas con la solera, trayectoria y nómina de estas se tengan que ver perturbadas por la agresión ideológica de una extrema, la que sea, es gravísimo. Estamos en una deriva, en un camino muy siniestro y muy sombrío, que debería hacer reflexionar mucho a la gente. Lo bueno que ha tenido este escándalo es que ha puesto de manifiesto ese problema.

Se ha abierto ese debate. ¿Cómo abortar la memoria y cómo algunos elementos del espectro, del espectro político español, necesitan mantener la tensión y la violencia para justificarse a sí mismos? A falta de una ideología, de una base intelectual que ocurría a las consignas fáciles, a la violencia verbal, a la descalificación y a la desvergüenza. Pablo Iglesias hizo ese tuit, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, dijo en televisión con Risto Mejide que con los fascistas no se habla para justificar el escándalo.

Recordó a los de Podemos que el título de las jornadas, ‘La guerra que todos perdimos’, dejaba claro a qué se refería y que cualquier imbécil podía saberlo: