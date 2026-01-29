Paula Fraga revienta en un minuto la censura de Ione Belarra (Podemos) contra Arturo Pérez-Reverte

No hay por dónde coger a esta banda.

Los de Podemos han conseguido que Arturo Pérez-Reverte haya tenido que aplazar su ciclo ‘Letras en Sevilla‘ que lleva por título ‘1936: La guerra que todos perdimos‘.

Todo porque no les gusta a los morados que se hable de la Guerra Civil como se ha enseñado hasta la fecha en los colegios y en las universidades.

Ese boicot al que fuera corresponsal de guerra en TVE y académico de la RAE fue el punto de partida para que Ione Belarra, parlamentaria podemita en el Congreso de los Diputados, vomitase su sectarismo en el programa ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro).

Risto Mejide, presentador del espacio, hizo una pregunta concreta a la política populista:

Si la Guerra Civil no fue una guerra, ¿entonces qué fue?

Belarra soltó el discurso que ya traía desde casa:

Fue un golpe de Estado. Fue un exterminio de personas de izquierdas. Hubo un golpe de Estado y se produjo un enfrentamiento, un conflicto bélico. El problema de guerra civil es que da la impresión de que hay como dos, este relato de las dos Españas que se enfrentan. No sé si nos llevamos tantos años, pero ese es el problema que tenemos. Que la historia que hemos estudiado la escribieron los vencedores y ese es el problema que hemos tenido también. Que hasta que no llegó Podemos al gobierno no hubo una ley de memoria democrática. Lo que estamos es intentando contar la verdad.

Risto Mejide animó a la entrevistada a ir a eventos como el de Pérez-Reverte para contar su verdad_

Si quieren contar la verdad, ¿no es mejor ir a este tipo de eventos y justamente debatirlo como en democracia y con total libertad?

Pero la de Podemos siguió terca como una mula:

Es que contra el fascismo no se puede debatir, Risto.

Paula Fraga no dudó en confrontar con la política morada y recordarle el sectarismo que la caracteriza:

Por Dios, es que lo que no se puede hacer, Ione, lo que no se puede hacer, y yo en esto en parte estoy de acuerdo contigo, porque efectivamente no se trata de todos perdimos la guerra, porque ¿quién es él? La perdieron. Lo sabemos claramente quiénes lo han perdido, por supuesto, estoy de acuerdo en esa crítica al título, pero lo que no se puede llamar es fascismo a todo lo que no te gusta. Porque yo te voy a recordar, Ione, que la última vez que coincidimos aquí pediste mi censura, pediste, poco menos, no, cárcel directamente, diciendo que es que me tenían que juzgar por delito de odio por decir que el sexo biológico existe. Entonces, esta izquierda, sois una izquierda muy sectaria, muy dogmática, que os dedicáis a levantar el dedito a todo aquel con el que no estáis de acuerdo y a llamarle fascista. Entonces, yo, que trato humildemente de representar a otra izquierda, yo sí animo a la gente a ir a debatir. Y que vayan a confrontar el ideario que se hace poquito, por ejemplo, retuiteaba la portada de ABC de 1979, donde estaban debatiendo sobre familia y divorcio, Cristina Almeida, colaboradora de este programa, del Partido Comunista, y Blas Piñar, ni más ni menos que Blas Piñar. Lo podían hacer en 1979 y no lo podemos hacer hoy. Y no lo podemos hacer hoy porque seguís instalados en el relato de las dos Españas. Basta ya de dos Españas, señora Belarra.

Por su parte, Cristina Cifuentes tampoco se calló ante la burrada de Belarra:

A mí es que, de verdad, me parece que el discurso de Podemos es un discurso muy sectario, donde si te sales un milímetro de lo que ellos dicen, ya eres un fascista, da igual. Y me parece, de verdad, que eso es un retroceso y es un paso atrás. Porque yo creo en el derecho de la discrepancia. Puedes discrepar absolutamente en todo. Puedes pensar que tu adversario político está completamente equivocado, pero eso no lleva a que no puedas siquiera hablar, a que la otra persona no tenga derecho a expresar sus opiniones y que tú, además, lo respetes. Esa es la España en la que yo creo.

Subrayó la que fuera expresidenta de la Comunidad de Madrid (2015-2018) que ella no iba a recibir lecciones de democracia de nadie:

Y, desde luego, no voy a aceptar lecciones de democracia de nadie. Creo que, con respecto a estas jornadas, de verdad, me parece que es una pena, porque se puede discrepar, por supuesto que sí, pero es un espacio de debate donde, además, hemos visto que había gente de todos los sectores ideológicos. Qué miedo tenemos a debatir, a decir las cosas. Y, sobre todo, lo que no se puede es tirar la piedra y esconder la mano y luego alentar debates en redes sociales que ya no se pueden controlar, donde sale gente muy dogmatizada, gente muy radicalizada, y ya se da el siguiente paso, que es la violencia, de verdad. ¿Qué sociedad estamos creando con esta polarización tan absoluta? Eso no obsta para que cada uno defienda con muchísimo entusiasmo lo que cree. Pero, de verdad, creo que estamos retrocediendo en lo que es diálogo y, sobre todo, yo quiero ir a una España de la concordia. Y cada vez estamos más lejos de eso.

En el turno de réplica, la de Podemos quiso despreciar los argumentos de ambas:

Bueno, a Paula Fraga lo único que le diría es que, si su posición es exactamente la misma que ha explicado Cristina Cifuentes y el Partido Popular, pues es que se valora solo.

Algo que Paula Fraga no estaba dispuesta a tolerar:

No, no, no, eso es una falacia de asociación. Eso es una falacia de asociación.

Y acabó por quedar salpicado hasta el propio Risto: