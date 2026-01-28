Pérez-Reverte aplaza las jornadas sobre la Guerra Civil tras denunciar «una campaña intolerable de presiones» de Podemos y la ultraizquierda

Tiempo de sectarios.

Y de censura y cancelación.

Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra han decidido aplazar las jornadas dedicadas a la Guerra Civil, que estaban previstas del 2 al 5 de febrero de 2026 en Sevilla.

Esta decisión ha tomado por sorpresa a muchos, ya que se esperaba que el evento se consolidara como uno de los encuentros culturales más destacados del año. La suspensión llega después de una serie de renuncias de participantes y lo que los organizadores denominan una «campaña intolerable de presiones» provenientes de sectores de la ultraizquierda y del partido Podemos.

En un comunicado emitido este miércoles, los responsables del ciclo Letras en Sevilla han denunciado «amenazas violentas» y presiones continuas hacia los ponentes.

Según explican, grupos de ultraizquierda han manifestado en redes sociales su intención de «realizar una manifestación violenta» frente al lugar donde iba a tener lugar la XI edición del evento, titulado 1936: ¿La guerra que todos perdimos?. Los organizadores aseguran que estas coacciones han sido tanto públicas como privadas, incluyendo llamadas telefónicas directas a los participantes.

La controversia comenzó hace unos días cuando el escritor David Uclés, ganador del Premio Nadal y autor de La península de las casas vacías, anunció su retirada del evento. Su razón principal: no quería compartir cartel con el expresidente José María Aznar ni con el exsecretario general de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

Uclés argumentó que no podía «compartir escenario» con estos personajes y consideraba problemático el lema del evento. La respuesta de Pérez-Reverte fue rápida: calificó al autor como «sectario» e «ignorante», considerando su marcha un reflejo de cómo ciertos sectores ideológicos en España evitan el diálogo y prefieren refugiarse en «trincheras de odio».

A la salida de Uclés le siguieron otras renuncias notables.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, también decidió retirarse, al igual que la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, y el escritor Paco Cerdá. Estas bajas alteraron considerablemente el equilibrio del programa que los organizadores habían elaborado con esmero.

Pérez-Reverte y Vigorra señalan directamente a Podemos y a ciertos «medios afines» por orquestar una campaña para presionar a los participantes a que se retiraran. Mencionan específicamente al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, recordando que su difunta esposa, la novelista Almudena Grandes, participó con entusiasmo en la primera edición de estas jornadas en 2017. Los organizadores expresan sus dudas sobre si el anuncio de Uclés fue «concertado previamente», criticando su «tono lastimero e infantil que ofende cualquier inteligencia».

La Fundación Cajasol, encargada del evento, ha aceptado posponerlo y ha confirmado que se llevará a cabo en otoño. En su comunicado, la fundación aclara que «las bajas imprevistas han generado problemas organizativos» que dificultan mantener el espíritu «equilibrado, ecuánime y con altura intelectual» para el programa original.

Pérez-Reverte y Vigorra lamentan no poder llevar a cabo un debate donde se escuchen todas las voces, opiniones e ideologías posibles en un ambiente civilizado. Acusan a «la cobardía actual de cierta izquierda moderada y al retroceso democrático por parte de la izquierda radical española» como responsables del desenlace actual. El programa inicial contaba con historiadores reconocidos como Juan Pablo Fusi, Enrique Moradiellos y Julián Casanova, así como con la participación del cineasta Alejandro Amenábar y el actor Juan Echanove, entre otros.

Al principio, solo Vox y el diputado de ERC, Gabriel Rufián, habían decidido no asistir al evento. Sin embargo, la cadena de renuncias posteriores cambió drásticamente el panorama. El ministro Félix Bolaños y «todos los historiadores excepto Zira Box» mantuvieron su compromiso con las jornadas, pero ya era demasiado tarde para revertir los daños.

Organizaciones como la Federación Andaluza de Memoria Democrática también criticaron severamente las jornadas, alegando que «blanquean el golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista» por su enfoque equidistante sobre la contienda. Esta crítica añadió otra dimensión compleja a un evento que buscaba ser un espacio plural para la reflexión histórica.

El aplazamiento hasta otoño permitirá a los organizadores disponer del tiempo necesario para «rearmar» el programa según su planteamiento original. La Fundación Cajasol ha reafirmado su compromiso con este ciclo como un espacio propicio para el debate y la reflexión, enfatizando que «el diálogo sosegado, el respeto por los valores democráticos y la convivencia son más necesarios que nunca». El próximo lunes está programada una conferencia de prensa en la sede de la fundación en Sevilla, donde se ofrecerán más detalles sobre lo ocurrido.