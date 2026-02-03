Pablo Iglesias, retratado una vez más: de tertuliano fiel en programas ‘fachas’ a su ‘no’ a Reverte

Ellos mismos se retratan.

El escritor Arturo Pérez-Reverte celebró este lunes 2 de febrero de 2026 una rueda de prensa en la que explicó los motivos de la suspensión de sus jornadas sobre la Guerra Civil previstas para este lunes y hasta el cinco de febrero bajo el título «1936. La guerra que perdimos todos». Un encuentro que se aplaza hasta el 5 al 9 de octubre, en Sevilla.

En la rueda de prensa, el escritor explicó que la suspensión se fundamenta en dos motivos principales: el «desequilibrio» en los ponentes de izquierda y derecha tras varias bajas y la amenaza de «escraches» en la sede de la Fundación Cajasol.

Tal es el caso del escritor David Uclés, quien había confirmado su asistencia pero se eliminó del cartel tras conocerse que acudirían José María Aznar y el exdirigente de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

Eso sí, Reverte anunció una nueva invitación, la del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias «para que en lugar de enviarnos ‘escrachadores’, disienta de manera razonable y civilizada».

Sin embargo, Iglesias respondía con un ‘no’ a esta invitación en el programa de Jesús Cintora, ‘Malas Lenguas’ (TVE):

“Reverte organizando unas jornadas para debatir sobre la guerra civil es como Julio Iglesias organizando unas jornadas sobre feminismo. Uno tiene que saber identificar lo que pueda ser un escritor con su obra literaria de un propagandista de la derecha, que además acostumbra a insultarnos a algunos constantemente. Fue muy importante que algunos sectores de la izquierda recordaran que los marcos que establece la derecha para discutir sobre la guerra civil, seguramente, no permiten afrontar cuestión histórica clave cuando el clave lo define la derecha. Conmigo, que no cuenten”.

Agradezco a Pérez-Reverte su invitación pero no acostumbro a debatir en foros organizados por propagandistas de la ultraderecha que insultan y provocan. Eso sí, en un espacio democrático como RTVE, debato con quien haga falta 👇 pic.twitter.com/3Rg63jajQM — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) February 2, 2026

Su pasado en ‘El gato al agua’

Los usuarios de X recordaron al de Podemos su pasado en tertulias ‘ultras’ como ‘El gato al agua’, donde no tenía reparo de acudir para darse a conocer. También Chapu Apaolaza recriminó a Iglesias su programa «en un canal del régimen iraní».

Pablo, que tenías un programa en un canal del régimen iraní. — Chapu Apaolaza (@ChapuApaolaza) February 2, 2026

Recordamos cuando iba a «El gato al agua» y defendía que cualquier escenario era válido para exponer y debatir. Ya se le olvidó. — Andrés Ortega (@AOrtegaF69) February 2, 2026