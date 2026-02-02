Espinosa de los Monteros no se achanta y se lanza contra el último bobo progre Uclés después del ‘sabotaje’ a Reverte

Sectarios hasta la médula.

Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra decidieron aplazar las jornadas dedicadas a la Guerra Civil, previstas del 2 al 5 de febrero de 2026 en Sevilla, uno de los encuentros culturales más esperados del año. Una decisión que llega después de una serie de renuncias por parte de los participantes y lo que los organizadores denominan una «campaña intolerable de presiones» provenientes de sectores de la ultraizquierda y del partido Podemos.

La polémica comenzó cuando el escritor David Uclés, ganador del Premio Nadal y autor de La península de las casas vacías, anunció su retirada del evento de la undécima edición del festival Letras en Sevilla. Su razón principal: no quería compartir cartel con el expresidente José María Aznar ni con el exsecretario general de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Uclés argumentó que no podía «compartir escenario» con estos personajes y consideraba problemático el lema del evento.

Iván Espinosa de los Monteros, presidente de Atenea, respondió sin rodeos en ‘La mirada crítica’ (Telecinco) a Uclés, tras dar la espantada:

“Esta es la nueva izquierda, este es el nivel intelectual de ese mundo progre que es absolutamente antidemocrático cuando no permite a nadie opinar de manera diferente, que se coloca en una posición de superioridad moral donde realmente hay inferioridad moral, democrática, ética y de capacidad”.

Preguntado sobre su postura y si él hubiera suspendido el acto, el expolítico expresó un tajante “no” y criticó el sectarismo de la izquierda contra aquel que piensa diferente: